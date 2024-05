Anche per questo anno si sono conclusi gli incontri con gli esperti del CAI di Parabiago all’interno del progetto “Conoscere la montagna per essere testimoni dei cambiamenti climatici”. Concluso anche il progetto che si è svolto con la Protezione civile.

Conclusi i progetti del liceo Cavalleri con Cai e Protezione civile

Tutti gli incontri/conferenze e parte pratica sono inseriti nella programmazione di Educazione Civica.

La Sezione C.A.I. di Parabiago propone questo progetto in accordo con il “Progetto Educativo del club Alpino Italiano”. Proposta della montagna come laboratorio nel quale realizzare le comuni finalità di crescita umana e di consapevole, armonioso e costruttivo rapporto con l’ambiente montano.

Il progetto è diviso in due anni consecutivi: una prima parte in terza e una seconda in quarta.

Abbiamo organizzato in collaborazione con gli esperti CAI Enrico e Roberto delle lezioni in presenza sull’ambiente e i cambiamenti climatici per conoscere le caratteristiche, salvaguardare e valorizzare l’ambiente montano.

Lezioni in presenza sull’orientamento per sapersi orientare e muovere, utilizzando gli strumenti e le tecniche.

Tutto il gruppo CAI di Parabiago ha organizzato una gita con ciaspole nel comprensorio di Valtournenche/Cervinia con la partecipazione del gruppo scambio Erasmus con una scuola spagnola.

I docenti di Scienze Motorie del liceo ringraziamo il Presidente Andrea Colombo, gli esperti intervenuti e tutto il consiglio del CAI sez. Parabiago per la proficua collaborazione nella organizzazione degli eventi che rientrano nella programmazione di Scienze Motorie e di Educazione Civica.

Il progetto insieme alla Protezione civile

Martedi 14 Maggio si è svolta la manifestazione finale del progetto della Protezione Civile di Milano “Io non rischio” a cui hanno partecipato diverse classi del liceo Claudio Cavalleri di Parabiago. Questo progetto vuole favorire la diffusione della cultura e delle buone pratiche di protezione civile tra le nuove generazioni e, più in generale, nel mondo della scuola. In particolare, con progetti didattici mirati a favorire negli studenti la conoscenza della protezione civile e l’adozione di comportamenti consapevoli rispetto ai rischi.

Gli alunni hanno partecipato ad alcune conferenze introduttive:

le classi prime hanno affrontato l'argomento relativo all'organizzazione in generale della PC,

le classi seconde si sono occupate della figura del VOLONTARIO,

le classi terze hanno approfondito la conoscenza del Piano di Intervento Comunale della PC.

Il percorso è continuato con due giornate di "Geo Camminata “presso il Parco Nord di Milano alla scoperta delle vasche di laminazione del fiume Seveso. Durante questa mattinata si è svolta anche una esercitazione di “recupero dispersi”.

Le attività durante l'ultima giornata di laboratorio

Nella giornata conclusiva di martedì 14 maggio, i ragazzi si sono cimentati nelle seguenti attività: montaggio tenda, utilizzo radio, attività idrogeologica, riempimento sacchi, primo soccorso, spegnimenti incendi, nodi.

Alla fine di questa esperienza, 60 allievi delle classi quarte hanno seguito il corso FAD di 20 ore acquisendo in questo modo il brevetto di volontari della PC.

Tutta l’attività svolta è stata possibile grazie alla PC di Milano e alle sedi di Abbiategrasso, Bollate, Busto Garolfo, Canegrate, Cesano Boscone, Cinisello balsamo, Giussano, Legnano, Parabiago, Settimo Milanese.

Ringraziamo nel Gruppo organizzativo: prof.ssa Flavia Moro, prof. Stefano Melocchi, dott. Alberto Spataro.