E’ partita la campagna di sensibilizzazione in favore del progetto “Competenti oltre i banchi di scuola” finanziato dall’Otto per Mille Battista, che viene realizzato dalla Cooperativa Sociale Aliante nella Città di Abbiategrasso.

Come previsto nelle linee d’intervento, “obiettivo dell’iniziativa è offrire bambini e ragazzi occasioni di crescita personale e sociale promuovendo le Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente” oltre i banchi di scuola, contribuendo così a promuovere la responsabilità di una Comunità educante attenta ai bisogni dei più piccoli nei diversi contesti educativi e di inclusione sociale.

Dal mese di gennaio 2024 vengono proposti:

- laboratori per la conoscenza della lingua italiana;

- attività di affiancamento nella ricerca del metodo di studio:

- laboratori per l’esplorazione di nuovi campi d’esperienza.

Accrescere le competenze e la consapevolezza

Attraverso le diverse proposte i giovani partecipanti possono accrescere la consapevolezza del proprio valore e la scoperta delle proprie capacità e competenze.

Grazie all’ente finanziatore il centro di aiuto allo studio della Cooperativa Aliante verrà dotato di una lavagna multimediale al fine di promuovere la didattica interattiva e l’uso consapevole delle nuove tecnologie nei più giovani. Ragazzi e bambini verranno affiancati nelle diverse esperienze da educatori ed esperti di nuove tecnologie.

Il progetto si svolgerà in orario pomeridiano per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ed il sabato mattina per i bambini della scuola primaria. I laboratori e le attività sono gratuite.

Per informazioni telefonare al numero 373 754 5127 dal lunedì al venerdì; dalle 17:00 alle 19:00.