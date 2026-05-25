Bambine e bambini della IV B della scuola di Barbaiana, hanno portato in scena la rappresentazione della storia di Alice nel paese delle meraviglie

Grande successo per lo spettacolo teatrale sulla storia di Alice nel paese delle meraviglie: “This is me”, portato in scena dagli alunni della IV B della scuola primaria A. Manzi di Barbaiana al teatro dell’oratorio San Giuseppe.

Che successo per lo spettacolo “This is me” con gli alunni della primaria Manzi

La storia di Alice ha accompagnato gli alunni della scuola della frazione di Lainate durante l’anno scolastico e, come sottolineato proprio dallo stesso istituto, è servita per affrontare i diversi e molteplici stimoli di riflessione che il romanzo offre attraverso un linguaggio chiaro ed accattivante.

Le diverse attività realizzate con gli alunni prevedevano momenti di lavoro e di riflessione individuale, a coppie e in piccolo gruppo che si sono concluse attraverso il grosso lavoro fatto con il laboratorio di animazione teatrale con la maestra Debora Notarini, con una significante ricaduta all’interno della programmazione didattica annuale.

Le parole della maestra

“Alice è una bambina e come tutti i bambini affronta in modo spensierato le cose, ha una fortissima fantasia ma proprio quando inizia a farsi domande sui problemi del mondo, perde la sua originalità e fantasia sfrenata che contraddistingue il periodo dell’infanzia – ha sottolineato la maestra Notarini – La storia, con il suo mondo fantastico e personaggi bizzarri, incoraggia i bambini a esplorare l’ignoto, accettare il cambiamento e affrontare le difficoltà della crescita con coraggio, soprattutto in quel periodo in cui non ci si sente piccoli ma non ci si sente ancora grandi. I bambini hanno recitato, ballato e cantato, con un grosso lavoro interdisciplinare che ha avuto diversi obiettivi come la capacità di prendere decisioni, lo sviluppo del pensiero critico, lo sviluppo del pensiero creativo, l’utilizzo di una comunicazione efficace, la capacità di relazionarsi con gli altri, l’autoconsapevolezza e la gestione delle emozioni”.

Ospite d’eccezione allo spettacolo anche Alberto Landonio, sindaco del Comune di Lainate, che sul palco ha espresso il suo apprezzamento al lavoro fatto, evidenziando le capacità che hanno dimostrato i bambini.