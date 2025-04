Il 30 marzo 2025 Busto Garolfo ha conferito le borse di studio agli studenti della scuola Secondaria di primo e secondo grado.

Cerimonia di consegna delle borse di studio

9 sono stati gli alunni della Secondaria di primo grado che hanno terminato il proprio ciclo di studi con una voto finale di ’10’. Sedici, invece, gli studenti della Secondaria di secondo grado che si sono diplomati con un voto dall’85 in su.

FESTA DELLE ECCELLENZE E IMPEGNO PER IL FUTURO

Con la Cerimonia delle borse di studio, l’Amministrazione comunale continua a voler tributare il giusto riconoscimento ai ragazzi di Busto Garolfo che ottengono grandi risultati grazie al proprio impegno. “A voi va il nostro grazie - ha detto l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano

Carnevali -: i vostri risultati ci fanno sperare nel futuro e ci ricordano come l’impegno consenta di ottenere sempre grandi risultati. Allo stesso modo, un grazie va alle vostre famiglie, che vi hanno supportato lungo tutto il vostro percorso formativo”. “Nessuna generazione ha mai avuto accesso a nozioni e possibilità formative come la vostra - ha detto il Sindaco Giovanni Rigiroli -: questa grande risorsa, rappresenta una fortuna che però dovrete utilizzare al meglio. Questo mondo va cambiato: avete tutte le carte in regola per farlo e spero che avrete il coraggio e la determinazione per mettervi in gioco”.

ALLEANZA CON LA SCUOLA

La Cerimonia delle borse di studio è, da sempre, anche l’occasione per celebrare la scuola: “È dove si costruisce il futuro della nostra società - sottolinea l’Assessore Carnevali -. La scuola va sostenuta con ogni sforzo necessario. Come Amministrazione il nostro impegno, in questi anni è stato costante e caratterizzato da grandi investimenti che ci hanno consentito di costruire una grande collaborazione con l’ICS Tarra. Collaborazione per cui non ci stanchiamo di ringraziare la Dirigente (Maria Assunta Lattuca) e tutto il corpo docente. Questo, però, non basta: serve che le famiglie vivano, conoscano e difendano la propria scuola: solo così la si aiuterà a crescere e migliorare”. La Vice-Preside Federica Cassis (intervenuta in vece della Dirigente, assente per motivi personali) ha confermato l’importanza della giornata e della collaborazione tra istituzioni: “La nostra scuola partecipa sempre con molto piacere ed emozione alla giornata dei meritevoli. Per noi è un onore celebrare i traguardi di questi ragazzi ed è davvero emozionante, perché la maggior parte di loro sono stati nostri alunni fin dal primo giorno della scuola dell'infanzia.

Vorremmo ringraziare le famiglie, che hanno sempre creduto in noi e hanno collaborato per raggiungere questi traguardi, e l'Amministrazione comunale che ci supporta quotidianamente per realizzare progetti ed iniziative volti a migliorare la nostra offerta

formativa. Solo grazie a questa collaborazione tra scuola, famiglia ed istituzioni si possono raggiungere questi risultati”.

L'elenco completo dei premiati

Scuola Secondaria di Primo Grado: Alessia Vignati (10 e lode), Giada Dovera (10), Emma Ruccolo (10 e lode), Stella Dianese (10), Kris Hazizi (10), Annalaura Esposito (10 e lode), Giada Zoia (10), Ilaria Barlocco (10 e lode), Isabella Re (10 e lode). Scuola Secondaria di Secondo Grado: Simone Petrone (90/100), Greta Rimoldi (90/100), Agnese Miriani (90/100), Luca Lazzaroni (85/100), Lorenzo Bellusci (85/100), Gaia Galante (86/100), Emma Maria Biggiogera (100/100), Federico Castoldi (92/100), Marco Borsotti (94/100), Dorina Carla Re (100 e lode), Massimo Trezzi (86/100), Beatrice Cosuccia (88/100), Sofia Clementi (95/100), Gaia Garavaglia (86/100), Margherita Palazzi (90/100), Antonino Arcuri (100/100).