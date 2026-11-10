Catchers, 60 studenti al contest che insegna a partire dai problemi

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Sessanta studenti delle scuole superiori dell’Altomilanese sono pronti a mettersi alla prova con Catchers, il contest di educazione imprenditoriale che li guiderà nella ricerca di problemi concreti e nella costruzione di idee per risolverli.

Catchers, dieci appuntamenti fino a maggio

Il progetto, presentato ieri, lunedì 9 novembre, a Palazzo Leone da Perego di Legnano, parte da un principio preciso: prima si individua il problema, poi si cerca l’idea per affrontarlo; prima si ascoltano le necessità, poi si formula una proposta. Promosso dall’Istituto Tirinnanzi di Legnano, Catchers ha la collaborazione e il patrocinio del Comune e coinvolge Confindustria Alto Milanese, diversi atenei e docenti universitari provenienti dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università Iulm, dalla Liuc e dallo Ied. Il percorso si svilupperà nell’arco di una stagione scolastica, con dieci appuntamenti in programma fino a maggio 2027.

Scuole, imprese e università in rete

Ilaria Maffei, assessora all’Istruzione e Comunità educante, dichiara:

«Ringraziamo l’Istituto Tirinnanzi per aver promosso un’iniziativa che valorizza la capacità del nostro territorio di fare rete. La collaborazione tra scuole, a partire dagli istituti Bernocchi, Galilei, Tirinnanzi, Dell’Acqua e Cavalleri di Parabiago, università, imprese e istituzioni mette a disposizione competenze, risorse e strutture per offrire ai giovani opportunità concrete di crescita. Percorsi come Catchers aiutano a sviluppare competenze trasversali fondamentali, dal lavoro di squadra alla capacità di ascoltare, affrontare problemi e trovare soluzioni: strumenti preziosi per affrontare le sfide di oggi e di domani».

Paola Barbazza, consigliere incaricata al Lavoro e Sviluppo economico, aggiunge:

«Non dobbiamo soltanto preparare i ragazzi al mondo che conosciamo, ma dare spazio alla loro capacità di trasformarlo. Catchers va in questa direzione: riconoscere la forza del loro modo di pensare e creare, attraverso l’incontro tra scuola e mondo produttivo, le condizioni perché possa tradursi in idee, soluzioni e cambiamento».

Squadre miste e problemi da risolvere

La partecipazione, volontaria e individuale, è stata aperta agli studenti del triennio delle scuole superiori di tutti gli indirizzi. Il primo passaggio è stato la compilazione di un questionario di candidatura, pensato per raccogliere attitudini, interessi e disponibilità e permettere di comporre squadre equilibrate. I gruppi saranno formati dallo staff, non dagli studenti, mescolando deliberatamente scuole, indirizzi e profili differenti. Una scelta precisa, perché nella vita professionale non si sceglie con chi lavorare e imparare a far funzionare un gruppo che non si è scelto fa parte del percorso. Le squadre dovranno lavorare a un’idea capace di portare benessere personale, familiare o di gruppo. Il perimetro è volutamente ampio, per stimolare l’osservazione della vita quotidiana dei ragazzi sul territorio: come si spostano, come studiano, come spendono e che cosa manca loro. Saranno gli studenti a dover individuare il problema e dimostrarne l’esistenza prima di poter proporre una soluzione. Catchers prevede complessivamente 45 ore riconoscibili come Formazione Scuola-Lavoro.