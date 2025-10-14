L'iniziativa è stata organizzata in sinergia dagli Istituti Comprensivi “Via IV Novembre” e “Viale Legnano”, guidati dalle Dirigenti prof.ssa Antonina Mirabile

Parabiago, su iniziativa all’IC “Via IV Novembre” e all’IC “Viale Legnano”, è stato, per il diciannovesimo anno, punto di riferimento per l’orientamento scolastico con un’importante manifestazione rivolta agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado.

Campus di orientamento delle scuole superiori

Sabato 11 ottobre, presso i plessi “Rancilio” e “Rapizzi”, si è svolto il Campus “Scegliere bene per partire bene. Le scuole secondarie di secondo grado si presentano”, un evento che ha visto la partecipazione di ben 34 istituti secondari di secondo grado del territorio.

L’iniziativa è stata organizzata in sinergia dagli Istituti Comprensivi “Via IV Novembre” e “Viale Legnano”, guidati dalle Dirigenti prof.ssa Antonina Mirabile e dalla prof.ssa Monica Fugaro con l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado un’occasione concreta per conoscere da vicino l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado, per confrontarsi con docenti, studenti e studentesse già iscritti e per raccogliere materiali utili per compiere una scelta consapevole e informata per il proprio futuro scolastico.

La presentazione dei percorsi di studio

Durante la giornata, gli stand allestiti dalle scuole partecipanti hanno proposto presentazioni dei percorsi di studio, materiali informativi e momenti di dialogo, permettendo alle famiglie di avere un primo contatto diretto con la realtà degli istituti secondari di secondo grado, dai licei agli istituti tecnici e professionali al fine di consentire alle studentesse e agli studenti della secondaria di primo grado di affrontare in modo sereno e consapevole una scelta importantissima che li attende ormai a breve, ovvero quella della scuola secondaria di secondo grado.

La partecipazione così numerosa degli istituti (da Rho a Castano Primo passando per il Magentino ed il Legnanese) e il grande afflusso di studenti, studentesse e genitori confermano quanto sia sentita l’esigenza di momenti di orientamento condivisi e strutturati. Il Campus rappresenta infatti un’occasione unica per conoscere la varietà dell’offerta formativa e iniziare a costruire il proprio percorso scolastico con maggiore consapevolezza. Esso si inserisce pienamente nel quadro delle Linee guida per l’orientamento emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che rafforzano il ruolo dell’orientamento come processo continuo e integrato nel percorso scolastico già a partire dalla scuola del primo ciclo. Inoltre, l’iniziativa rappresenta una concreta attuazione delle finalità dei curricola di Educazione Civica dei due Istituti, che includono tra i pilastri proprio l’educazione alla scelta, alla consapevolezza e alla cittadinanza attiva. Una scelta consapevole rappresenta altresì un ottimo antidoto contro la dispersione scolastica, traguardo in relazione al quale è alta l’attenzione del Ministero preposto.

Soddisfatti i referenti per l’orientamento

Soddisfatte dell’esito della manifestazione i referenti per l’orientamento dei due istituti, i prof Furci, Murgia e Savinelli, i quali affermano: