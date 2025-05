Biodiversità, cittadini e studenti diventano "scienziati urbani"

Studenti e cittadini alla scoperta della biodiversità urbana, con un focus particolare sul Parco Ila e sul Bosco dei Ronchi, due importanti polmoni verdi di Legnano.

"Alla scoperta della biodiversità in città"

Si è conclusa ieri, martedì 13 maggio, con una sentita cerimonia di premiazione, la prima edizione del progetto di citizen science "Alla scoperta della biodiversità in città", un'iniziativa che ha visto i cittadini di Legnano e del territorio circostante diventare attivi protagonisti nella scoperta e nella mappatura della ricchezza naturale presente nel contesto urbano. L'evento finale, tenutosi nell'aula magna delle scuole Manzoni di Legnano, ha rappresentato un momento di celebrazione per l'impegno delle scuole e degli alunni che hanno aderito con entusiasmo al progetto, promosso con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sull'importanza della biodiversità e stimolare una cittadinanza attiva e responsabile.

Presente anche il presidente del Wwf Lombardia

La giornata ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo ambientalista e istituzionale, a testimonianza del valore e della rilevanza dell'iniziativa. Tra i presenti, il presidente del Wwf Lombardia Gianni del Pero, il presidente del Wwf Insubria Maurizio Borghi, il responsabile scientifico del progetto Claudio Pio Clemente, l'assessora all'Istruzione del Comune di Legnano Ilaria Maffei, la preside dell'Istituto comprensivo Manzoni di Legnano Maria Carelli, la preside dell'Istituto superiore agrario Mendel di Villa Cortese Cristina Gualtieri e Alessandra Casali dell'Ispra (Istituto superiore per la ricerca sull'ambiente). La loro presenza ha sottolineato l'importanza di un approccio sinergico tra scienza, istituzioni e società civile per la tutela del patrimonio naturale.

Il focus su Parco Ila e Bosco dei Ronchi

Il progetto "Alla Scoperta della biodiversità in città" ha invitato i cittadini, con un focus particolare sulle scuole, a esplorare il proprio ambiente quotidiano, concentrando le osservazioni soprattutto all'interno del Parco Ila (Parco del Sanatorio) e del Bosco dei Ronchi, veri e propri scrigni di biodiversità urbana a Legnano. Attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, i partecipanti hanno osservato e documentato la presenza di diverse specie vegetali e animali in questi importanti ecosistemi cittadini. Un aspetto di particolare rilievo è che i dati scientifici raccolti con cura e precisione dagli alunni sono stati acquisiti dall'Ispra e inseriti nel Network nazionale della biodiversità. Questo significa che il contributo dei giovani "scienziati cittadini" di Legnano è risultato utile alla realizzazione del database nazionale sulla biodiversità, fornendo informazioni preziose per la ricerca e la conservazione a livello nazionale.

Il plauso di Regione Lombardia

Un riconoscimento significativo per la qualità e l'impatto del progetto è giunto da Regione Lombardia, che lo ha premiato come un'eccellenza nel campo dell'educazione ambientale e della promozione della sostenibilità.

Il responsabile scientifico del progetto Claudio Pio Clemente commenta:

"Questo prestigioso riconoscimento sottolinea la validità dell'approccio partecipativo e l'efficacia nel coinvolgere attivamente la comunità nella conoscenza e nella tutela del proprio territorio, con un'attenzione particolare ai due principali polmoni verdi di Legnano, i cui dati ora confluiscono nel sistema informativo nazionale".

I dati raccolti sono confluiti nel Network nazionale

Durante la cerimonia di premiazione, sono state celebrate le scuole e gli alunni che si sono distinti per l'impegno, la precisione delle osservazioni e la quantità di dati raccolti all'interno del Parco Ila e del Bosco dei Ronchi, dati che ora costituiscono una preziosa risorsa per il Network nazionale della biodiversità dell'Ispra. I loro contributi hanno permesso di realizzare una dettagliata "mappa" della biodiversità urbana in queste aree cruciali, fornendo uno strumento prezioso per comprendere la ricchezza ecologica presente a Legnano e, grazie all'integrazione nel database nazionale, a livello più ampio.

I partecipanti sono diventati "scienziati cittadini"

Prosegue Clemente:

"I premi consegnati rappresentano un riconoscimento tangibile dell'importanza del loro ruolo come 'scienziati cittadini' e un incentivo a proseguire su questa strada di scoperta e consapevolezza, con un focus specifico sulla salvaguardia del patrimonio naturale del Parco Ila e del Bosco dei Ronchi, il cui valore scientifico è ora riconosciuto a livello nazionale. Il successo del progetto 'Alla scoperta della biodiversità in città' evidenzia l'importanza cruciale di iniziative di questo tipo per l'educazione alla sostenibilità e alla biodiversità. Coinvolgere attivamente i cittadini, in particolare le giovani generazioni, nel processo di osservazione e comprensione del mondo naturale all'interno di contesti urbani significativi come il Parco Ila e il Bosco dei Ronchi, i cui risultati confluiscono direttamente nel sistema informativo nazionale, è fondamentale per sviluppare una coscienza ambientale solida e duratura. La conoscenza diretta del territorio in cui si vive, delle sue specificità ecologiche e delle sfide ambientali che lo interessano, con un focus su queste preziose aree verdi, è il primo passo per promuovere un senso di appartenenza e di responsabilità, con un impatto che ora si estende al database nazionale sulla biodiversità. Inoltre, il progetto ha rappresentato un'importante occasione per promuovere la cittadinanza attiva e consapevole. Partecipare a un'iniziativa di citizen science significa contribuire concretamente alla raccolta di dati scientifici, collaborare con esperti e istituzioni, e sentirsi parte di una comunità impegnata nella tutela del bene comune, con un'attenzione specifica ai polmoni verdi della città e con un impatto che si riverbera a livello nazionale. Questo approccio rafforza il senso civico e la consapevolezza del proprio ruolo come cittadini attivi nella costruzione di un futuro più sostenibile per Legnano, a partire dalla salvaguardia dei suoi spazi naturali più importanti, i cui dati ora contribuiscono alla conoscenza della biodiversità di tutto il Paese".

"Un momento di orgoglio per Legnano"

Secondo Clemente, la giornata conclusiva di premiazione del progetto "Alla scoperta della biodiversità in città" rappresenta "un momento di orgoglio per Legnano":

"L'entusiasmo dimostrato dalle scuole, dagli alunni e dai cittadini è un segnale incoraggiante per il futuro della consapevolezza ambientale e della partecipazione civica, con un occhio di riguardo alla tutela dei preziosi spazi verdi della città. L'auspicio è che questa prima edizione possa rappresentare un punto di partenza per future iniziative che continuino a coinvolgere la comunità nella scoperta e nella tutela della preziosa biodiversità che anima il Parco Ila e il Bosco dei Ronchi, arricchendo al contempo la conoscenza della biodiversità di tutta Italia".