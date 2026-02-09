Da più di dieci anni, i laboratori di Arti e mestieri portano nelle classi della scuola primaria del territorio il piacere della manualità, della creatività, del veder crescere i propri manufatti in una realtà ben diversa da quella virtuale dispensata da cellulari, tv e computer, coordinati dai volontari e volontarie dell’associazione Artigiani del Borgo.

Arti e mestieri nelle scuole: esperienza in continua crescita

Una proposta che, partita da Legnano dodici anni fa, si è allargata ai Comuni vicini, tanto da interessare, da febbraio sino alla fine dell’anno scolastico 2025/26, nella provincia di Milano le scuole di Legnano (Rodari e Mazzini), Villa Cortese (Pinciroli), San Giorgio su Legnano (Rodari), in quella di Varese a Castellanza (De Amicis e Manzoni) e Gorla Maggiore (De Amicis).

I frutti della dell’attività condivisa saranno offerti in vendita a fine anno e nei momenti di festa dei vari istituti, oltre che nel tradizionale evento natalizio per la Pediatria dell’Ospedale di Legnano, il ricavato sarà come sempre devoluto in beneficenza, mentre alle scuole verranno assegnati “gettoni di presenza” in base all’adesione e partecipazione alle attività e agli eventi organizzati da AdB.

Le parole del presidente Minervino

Ennio Minervino, presidente degli Artigiani del Borgo: “L’anno passato è stato particolarmente impegnativo, e questo lo sarà ancora di più, proprio perché è aumentato il numero di scuole che andremo a seguire. L’aspetto positivo, oltre al gradimento ottenuto dal progetto, di cui siamo molto contenti, la sua crescita costante e l’interesse, è stato il raddoppio dei nostri gruppi di lavoro contestuale all’aumento di volontari entusiasti di dare il proprio contributo in termini di idee e impegno. Ci auguriamo se ne aggiungano altri, e invito chi fosse interessato a contattarmi al numero 3351080879 o inviare una mail a info@artigianidelborgo.com”.