Arconate e Buscate celebrano i risultati Erasmus+ con mobilità, inclusione e cittadinanza europea

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L’Europa si vive, si costruisce e si impara a scuola. In occasione degli ErasmusDays 2026, l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate celebra i risultati dei propri progetti Erasmus+, valorizzando le esperienze internazionali che hanno coinvolto oltre 50 studenti e 10 docenti e festeggiando un importante riconoscimento europeo: il Label di Qualità Nazionale finlandese assegnato al progetto di cooperazione «A Home Away From Home».

Un risultato che dà valore a un impegno educativo costante e a una precisa visione della scuola: formare cittadini consapevoli, capaci di dialogare con culture diverse, partecipare attivamente alla vita democratica e riconoscersi parte di una comunità europea fondata sulla pace, sull’inclusione e sulla solidarietà.

Dalle mobilità internazionali alla condivisione con tutta la scuola

I progetti Erasmus+ giunti a conclusione hanno offerto agli studenti l’opportunità di vivere esperienze formative in Slovacchia e Finlandia, mentre i docenti hanno partecipato ad attività di job shadowing in Francia, Slovacchia e Finlandia. Occasioni preziose per confrontarsi con altri sistemi scolastici, conoscere nuove metodologie didattiche e condividere pratiche educative innovative.

Il valore di queste esperienze, tuttavia, non si esaurisce al rientro. Per questo l’Istituto ha organizzato un Erasmus Corner, uno spazio di incontro e testimonianza nel quale gli studenti diventano protagonisti e narratori del proprio percorso europeo. Attraverso racconti, materiali e testimonianze, i partecipanti condividono con i compagni quanto vissuto all’estero, le competenze acquisite e il valore umano e culturale dell’incontro con altre realtà.

Testimonianze e sensibilizzazione per la comunità scolastica

L’obiettivo è fare in modo che l’esperienza internazionale di alcuni diventi un’opportunità di crescita per tutti, alimentando curiosità, apertura e consapevolezza europea.

Alle attività di condivisione si affianca la realizzazione di un video di sensibilizzazione rivolto alle famiglie e all’intera comunità scolastica, dedicato ai valori della multiculturalità, dell’inclusione e della convivenza pacifica. Un messaggio che pone al centro il rispetto delle diversità, il dialogo interculturale e la pace come fondamenti di una società aperta e solidale.

«Voices of Courage»: la democrazia come responsabilità condivisa

Gli ErasmusDays segnano anche l’avvio di una nuova sfida internazionale per l’anno scolastico 2026/2027. Il progetto «Voices of Courage: From History to Today», realizzato in collaborazione con una scuola di Valencia, in Spagna, e con la scuola partner slovacca, proseguirà il percorso di cooperazione europea affrontando temi di grande attualità e rilevanza educativa.

Al centro del progetto ci saranno la democrazia, la cittadinanza attiva e la difesa dei diritti fondamentali. Attraverso il confronto tra gli avvenimenti della storia e le sfide della società contemporanea, gli studenti saranno invitati a riflettere sul significato del coraggio civile, sull’importanza della partecipazione democratica e sulla responsabilità individuale nella costruzione di una società libera e inclusiva.

Un percorso che intende andare oltre la conoscenza teorica, promuovendo la capacità di leggere criticamente la realtà, confrontarsi con punti di vista differenti e riconoscere il ruolo di ciascuno nella tutela dei valori democratici.

«A Home Away From Home»: un riconoscimento internazionale che premia la cooperazione

A rendere ancora più significativi gli ErasmusDays 2026 è il Label di Qualità Nazionale finlandese assegnato al progetto di cooperazione Erasmus+ KA220 «A Home Away From Home», realizzato insieme a una scuola finlandese e a una scuola polacca e conclusosi nel settembre 2026.

Il riconoscimento rappresenta motivo di particolare soddisfazione per l’intera comunità scolastica e valorizza la qualità del percorso educativo sviluppato sul tema dell’accoglienza, dell’inclusione e del dialogo tra culture diverse.

È il risultato di un lavoro condiviso tra istituti partner, capace di consolidare relazioni internazionali e di tradurre la cooperazione europea in esperienze formative significative. Un traguardo che conferma il valore di Erasmus+ come strumento di crescita personale e collettiva e testimonia l’importanza di una progettualità che pone al centro le persone, le relazioni e la costruzione di una comunità più inclusiva.

Un’Europa che si costruisce a scuola, ogni giorno

Dalle mobilità internazionali ai nuovi partenariati, fino al riconoscimento ottenuto, l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate conferma la propria vocazione europea e la volontà di fare dell’internazionalizzazione una dimensione strutturale dell’esperienza formativa.

Gli ErasmusDays diventano così molto più di una celebrazione: sono l’occasione per condividere con il territorio il lavoro di una comunità educante che investe nel futuro, nella collaborazione e nella formazione di cittadini capaci di affrontare un mondo complesso con responsabilità, apertura e spirito critico.

Erasmus+ come crescita, cittadinanza e futuro condiviso

Perché Erasmus+ non significa soltanto viaggiare, conoscere altri Paesi o imparare nuove lingue. Significa scoprire che l’Europa è fatta di persone, storie e valori condivisi; significa imparare a riconoscersi parte di una comunità più ampia e comprendere che la diversità è una risorsa per tutti.

È questa l’Europa che l’Istituto vuole continuare a costruire insieme ai propri studenti: un’Europa vissuta, partecipata e capace di trasformare l’incontro in conoscenza, la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in cittadinanza attiva.