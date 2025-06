Applausi per gli attori in erba del Lombardini e il loro "Pinocchio"

Rappresentazione finale per il gruppo teatro del plesso Lombardini dell’Istituto Marcora.

Applausi per il gruppo teatro del Lombardini

I ragazzi hanno portato in scena la commedia dal titolo "Pinocchio e la fata Tronchina" e lo spettacolo si è tenuto all’interno del Laboratorio delle Arti, nella sede centrale dell’istituto Marcora. Lo spazio limitato non ha permesso di invitare moltissime persone ma le 80 sedie in sala sono state tutte occupate da familiari e amici degli studenti/attori e dal personale scolastico.

Sotto la guida dei professori Garagiola e Margiotta

Da diversi anni il plesso Lombardini promuove un corso di teatro per gli allievi che si conclude con una rappresentazione scenica. Anche durante questo anno scolastico gli studenti iscritti al corso hanno potuto cimentarsi con le basi del teatro, portando in scena una simpatica commedia, davanti ad un pubblico accogliente. Il lavoro è stato coordinato e seguito dai docenti Elisabetta Garagiola e Nicola Margiotta, che sono molto soddisfatti del risultato e si congratulano con i loro studenti per l’impegno e la dedizione dimostrata.

"Il teatro a scuola insegna a lavorare in gruppo"

I due professori hanno commentato:

"Il teatro a scuola è un mezzo per imparare a lavorare in gruppo, migliorare le capacità di ascolto e di osservazione, sviluppare concentrazione e memoria, gestire la comunicazione non verbale. È anche un mezzo per sviluppare l’empatia entrando nei panni degli altri, riconoscere le proprie ed altrui emozioni, stimolare la fantasia e la creatività, migliorare l’autostima. Tutto ciò in un clima leggero di gioia e di divertimento".

I ragazzi si augurano di ripetere l’esperienza anche il prossimo anno scolastico.