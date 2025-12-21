Applausi e attestati di merito nella serata delle eccellenze

Concerto di Natale e premi al merito scolastico per le scuole secondarie di primo grado Baracca di Magenta e Don Milani di Robecco sul Naviglio.

Concerto di Natale e serata delle eccellenze al Teatro Lirico

La serata di festa, durante la quale si sono esibiti gli studenti dell’indirizzo musicale delle due scuole, è andata in scena martedì 16 dicembre al Teatro Lirico di Magenta. Davide Basano, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Carlo Fontana, ha affermato:

“Complimenti di cuore! Il merito non nasce per magia, si costruisce con tenacia, impegno e sacrificio che vuol dire scegliere tra ciò che è utile e ciò che non lo è, tra ciò che è superfluo ciò che è necessario. È l’occasione per celebrare un traguardo straordinario che è anche un trampolino di lancio per questi ragazzi e ragazze”.

Attestati di merito agli studenti diplomatisi con il massimo dei voti

Tra classici e interpretazioni, gli alunni delle classi seconde e terze hanno creato la magica atmosfera natalizia fatta di note e coinvolgimento. A metà concerto, sono stati chiamati gli studenti eccellenti usciti con il massimo dei voti lo scorso giugno, cui sono stati consegnati un attestato di merito e biglietti per il teatro da parte del Comune. Si tratta di Gana Ali Ahmed, Godi Ali Ahmed, Pietro Bellomo, Arianna Borroni, Giulia Calcaterra, Anna Cardarelli, Miray Castellazzi, Margherita Cucchi, Sofia Giordano, Sofia Grimaldi, Viola Miramonti, Isabella Montrone, Elisabetta Pastori, Elena Petrone, Dario Pianigiani, Sara Nosotti, Francesca Pedrazzini, Francesca Trezzani, Giovanni Zoppi.

Il “grazie” dell’assessore Chiodini ai ragazzi e a chi li educa

Ai complimenti rivolti ai ragazzi, l’assessore all’Istruzione e al Welfare del Comune di Magenta Giampiero Chiodini ha aggiunto quelli indirizzati agli adulti:

“Insegnanti, professori, genitori, amministratori, per l’impegno e la fatica a dirigere figli, ragazzi, cittadini. Un compito non facile, ma pieno di responsabilità”.

L’impegno della scuola nel promuovere l’eccellenza a prescindere dal voto

Fortunata Barni, sindaco di Robecco sul Naviglio, ha dichiarato:

“È stata una gioia ascoltare i premiati che hanno ricordato alcuni momenti del loro percorso scolastico. L’impegno della scuola è quello di promuovere l’eccellenza di ciascuno con il proprio talento, a prescindere dal voto”.