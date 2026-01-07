Aperto il nuovo refettorio al servizio di primaria Federici e media Medaglie d’Oro

Aperto nel primo giorno dopo le vacanze di Natale, mercoledì 7 gennaio, il nuovo refettorio al servizio della primaria “Federici” di via Mazzo e della secondaria di primo grado “Medaglie d’Oro” di via Terrazzano a Rho.

Gli assessori hanno mangiato insieme agli scolari

Gli scolari della primaria hanno potuto mangiare oggi per la prima volta nella sala creata grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pari a 745mila euro. Insieme con loro il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore ai Lavori Pubblici edifici Emiliana Brognoli, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e gli assessori Valentina Giro e Nicola Violante.

Il nuovo refettorio conta 212 posti e garantisce due turni del servizio mensa

Il nuovo refettorio conta 212 posti e garantisce due turni del servizio mensa gestito da Sodexo. Prima hanno pranzato nove classi, dalla prima alla terza, poi le sei classi di quarta e quinta. L’edificio è stato costruito con materiali che consentono alte prestazioni energetiche e con cappotto termico, serramenti in pvc e vetri basso emissivi; l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti è installato sotto la pavimentazione in collegamento alla rete di teleriscaldamento. Un tunnel raccorda la struttura con la scuola primaria.

La vicepreside Eloisa Incardona: Luminosa e sicura

Ad accogliere la giunta la vicepreside dell’Istituto comprensivo Franceschini, Eloisa Incardona, e le referenti di plesso Antonietta Atronne e Maria Rubina Ferilli. La vicepreside ha sottolineato come la struttura sia “luminosa, a norma, sicura perché dotata di materiali ignifughi ed ecosostenibile”.

Il sindaco Andrea Orlandi Grazie ai fondi del Pnrr oggi possiamo mangiare insieme in questo spazio, così bello e comodo

“Grazie ai fondi del Pnrr oggi possiamo mangiare insieme in questo spazio, così bello e comodo. Ringrazio gli assessori Emiliana Brognoli, con il settore Lavori Pubblici, e Paolo Bianchi, insieme con l’Ufficio Scuola. Ci sono ancora migliorie da compiere: come avviene nelle case quando si realizzano dei lavori, c’è sempre un pochino di assestamento. Il personale dell’Ufficio Scuola e i genitori della Commissione mensa aiuteranno a capire come perfezionare ogni cosa per garantire un servizio ancora più efficiente, secondo i vostri desideri. Avete uno spazio adeguato per la mensa e là dove vi trovavate in precedenza a mangiare nasceranno aule e laboratori. Ci organizziamo per mantenere al meglio uno spazio che confidiamo sia usato per 30-40 anni: qui magari mangeranno un giorno i vostri figli e potrete raccontare loro che siete stati i primi a pranzare qui”.