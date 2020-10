Alunno positivo, classe in quarantena alla primaria

Che fosse questione di tempo lo davano tutti per scontato e ora è arrivato: anche a Legnano una classe è in quarantena dopo che un alunno è risultato positivo al Covid 19

La classe in quarantena alla primaria Pascoli

Il caso di positività è stato registrato alla scuola primaria Giovanni Pascoli di via Colombes dove un alunno è risultato positivo al tampone. La comunicazione da parte di Ats alla scuola è giunta venerdì dopo che gli accertamenti medici cui era stato sottoposto il bambino, che non aveva manifestato sintomi a scuola, ma a casa, sono risultati positivi. Immediatamente è stato attuato quanto prevede il protocollo sanitario e quindi anche i docenti e i compagni di classe sono stati sottoposti a tampone e, in attesa degli esiti, alla misura della quarantena fiduciaria. A dare conferma del caso di positività era stato anche il sindaco Lorenzo Radice nella comunicazione in cui annunciava di aver sospeso il via libera all’installazione del Luna Park

