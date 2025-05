Alla scuola Santa Caterina un'aula intitolata al maestro Silvio Lavatelli

Grande emozione l'altro giorno alla scuola Santa Caterina di Magenta per l'intitolazione di un'aula dell'istituto al maestro Silvio Lavatelli, venuto a mancare nel novembre 2020.

L'aula gialla intitolata al maestro Silvio Lovatelli

All'insegnante è stata intitolata la cosiddetta Aula Gialla: uno spazio nella sezione ex segreteria, allestito con banchi modulari che sarà a disposizione degli insegnanti che potranno così svolgere parte del loro lavoro in un ambiente più confortevole, rilassarsi e confrontarsi, ma è anche uno spazio multifunzionale per insegnanti e alunni per imparare, divertirsi e crescere.

Presente alla cerimonia il preside Giovanni Pellegatta, che lavorò con Lavatelli, il presidente della Pro Loco di Magenta Pietro Pierrettori e l’assessore all’Istruzione Giampiero Chiodini il cui fratello fu allievo del Maestro. Questo il ricordo del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Fontana, Davide Basano:

"La società e la scuola hanno oggi bisogno di esempi. Il maestro Silvio Lavatelli è stato ed è un esempio per noi. Con questa intitolazione desideriamo ricordare l’impegno e la passione che mise nella scuola e soprattutto verso i bambini sia durante il servizio sia dopo quando andò in pensione. Interessante guardare i suoi meticolosi appunti per preparare le lezioni, scritti a matita, segno che era pronto a modificare e correggere".

Figura di spicco della comunità magentina, Lavatelli era conosciuto personalmente e stimato da diverse colleghe tuttora in servizio. A ricordarlo anche la figlia Emanuela Lavatelli:

"Una delle frasi che mio padre aveva come essenza del suo insegnamento è ‘Nei bambini la conoscenza passa sempre attraverso l'esperienza’. Ecco perché era sempre in fermento nel costruire materiale didattico e creare esperienze concrete dove i suoi alunni potessero sperimentare e verificare il loro apprendimento".

Il Maestro è inoltre citato nel libro edito per il cinquantenario della Santa Caterina dal titolo "Una scuola, tante voci"; la cui vendita aveva come obiettivo proprio l'allestimento di uno spazio della scuola. Allestimento reso possibile anche grazie ai fondi Pnrr e alle donazioni dell’insegnante Carla Oldani e della classe 5B anno scolastico 2021/2022.