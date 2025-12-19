Giovedì 18 dicembre si è svolto un momento di scambio degli auguri nel pomeriggio, alla presenza dell’Amministrazione comunale, di don Francesco e di suor Silvia

In questi giorni la scuola primaria Don Bosco di Inveruno ha vissuto il Natale attraverso alcune iniziative che hanno coinvolto bambini, insegnanti e comunità locale, creando un clima di festa e partecipazione.

Alla scuola Don Bosco è arrivato il Natale

Giovedì 18 dicembre si è svolto un momento di scambio degli auguri nel pomeriggio, alla presenza dell’Amministrazione comunale, di don Francesco e di suor Silvia. Un appuntamento molto partecipato, accompagnato da una merenda offerta dal Comitato Genitori “Una Mano per la Scuola”, che ha contribuito a rendere l’incontro ancora più conviviale e allegro.

Il pomeriggio è stato allietato dai canti dei bambini, dalle note della Banda di Inveruno e dalla presenza di Babbo Natale, che ha regalato sorrisi ed entusiasmo ai più piccoli. All’uscita da scuola, ad aspettare i bambini, c’era anche la slitta di Babbo Natale degli “Amici del Fulò”, per un saluto finale davvero suggestivo.

La vicinanza anche della dirigente

La dirigente scolastica, dottoressa Moscatiello, impegnata su più scuole del territorio e impossibilitata a partecipare di persona, ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza agli alunni e agli insegnanti, inviando un messaggio di auguri in occasione delle festività natalizie.

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, inoltre, la scuola ha vissuto i Christmas Jumper Days, due giornata di allegria e colori che hanno visto bambini e insegnanti indossare maglioni e gadget natalizi, contribuendo a rafforzare lo spirito natalizio all’interno delle classi.

Iniziative diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: vivere il Natale come momento di comunità, condivisione e partecipazione, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di incontro per famiglie e territorio.