Alunni e insegnanti dell'elementare, hanno fatto il pieno di energia con la colazione offerta da Sodexo

Iniziare la giornata con la giusta energia e vivere insieme la convivialità del primo fondamentale pasto della giornata: questo lo spirito della Festa della Colazione organizzata dal Comune di Ozzero in collaborazione con Sodexo e accolta con grande entusiasmo.

Alla primaria di Ozzero, la Festa della Colazione

Nella mattinata di venerdì 29 maggio, 90 bambini e bambine della scuola primaria, insieme ai docenti, hanno potuto condividere il momento della colazione, grazie a un’offerta varia di proposte dolci e salate. Tra uova strapazzate, biscotti di pasta frolla e torte preparate dallo Chef Alberto, frutta fresca, yogurt e cereali, ciascuno ha potuto comporre la “sua” colazione, accompagnata da latte, the o succo di arancia.

Le presenze istituzionali

Presente per l’occasione l’Assessore ai Servizi Scolastici Luigi Baroni, insieme alla referente del servizio di refezione per Sodexo Italia, Veronica Sofrà.