Al via la «Settimana della legalità»

Le scuole di Sedriano si apprestano a vivere la «Settimana della legalità».

L'inaugurazione in piazza

Il momento centrale che vedrà partecipi delegazioni di studenti di ogni ordine sarà martedì alle 10 in piazza del Seminatore l’inaugurazione dell’albero «Radici di legalità»: un’opera realizzata dai bambini e dai ragazzi (le scuole dell’infanzia le radici, la primaria le foglie e la media il tronco) stampata su forex che sarà appesa e rimarrà patrimonio della cittadinanza.

Le iniziative per le classi

Varie poi le iniziative che si susseguiranno nel corso della settimana. I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia saranno coinvolti in un incontro con la Polizia locale e il sindaco Marco Re per affrontare il tema «L’importanza delle regole e essere cittadini del mondo». Per quanto riguarda la scuola primaria le classi prime parteciperanno a un incontro con l’avvocato Ranzani sul tema «Riconoscere di essere cittadino portatore di diritti e doveri e comprendere di essere parte di una comunità allargata». Le classi seconde incontreranno Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia, per una chiacchierata, testimonianza e riflessione sulle figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone.

Le classi terze invece incontreranno i Carabinieri, che parleranno di «Significato di diritto, dovere, identità e responsabilità, per comprendere l’importanza di assumere e rispettare decisioni e regole condivise». Lunedì i ragazzi delle medie incontreranno Francesca Bommarito, sorella dell’appuntato Giuseppe Bommarito, ucciso a Palermo, che sarà accompagnata dai comandanti della Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso e di Sedriano. Per gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle classi prime della scuola media, inoltre è prevista la partecipazione allo spettacolo realizzato dai bambini delle classi quarte all’Auditorium della scuola secondaria «Pirandello».