Al via il progetto per insegnare agli studenti a utilizzare il defibrillatore

Ha preso avvio all'istituto “G. Carducci” di Legnano il Progetto Vita Ragazzi, un programma formativo mirato alla sensibilizzazione di studenti, docenti e personale scolastico sul tema della rianimazione cardiaca e sulla facilitazione all'uso del defibrillatore.

Dopo alcuni incontri preparatori con le insegnanti, si è tenuto martedì 18 il primo step formativo tra gli studenti e gli istruttori di 60milavitedasalvare, guidati dal vicepresidente Luca Cantarella, alla presenza dell'assessore alla Comunità Inclusiva Ilaria Maffei e del 1° collaboratore Carolina Cavaleri.

La finalità dell'iniziativa è quella di fare crescere negli ambiti scolastici dei comuni dell'Altomilanese la cultura e l’addestramento all’uso del Defibrillatore Automatico e semiautomatico Esterno(DAE), aumentando la rete dei primi soccorritori, creando autonomia didattica nella scuola individuando l’insegnante stesso come istruttore per l’attività di sensibilizzazione alla cultura della defibrillazione precoce tra gli studenti.

La fase iniziale del progetto, realizzata grazie al contributo dell'Amministrazione comunale, prevede il coinvolgimento di circa 270 studenti per l'anno scolastico 2022/2023 e proseguirà nel mese di maggio con il coinvolgimento della scuola secondaria “Dante Alighieri”.

I contenuti formativi sono differenziati per le diverse fasce scolastiche:

Nella Scuola Primaria i bambini imparano a chiamare il 112 e giocano con il DAE in simulazioni di soccorso, nella scuola secondaria di Primo Livello, i ragazzi imparano a riconoscere i segni vitali, consolidano la gestione della chiamata al 112 e rafforzano la modalità di utilizzo del DAE in scene di simulazione a piccoli gruppi. Nella Scuola Secondaria di Secondo Livello si tiene il corso per esecutore di defibrillazione precoce con dimostrazione del massaggio cardiaco e rilascio dell'attestato regionale all’uso del dispositivo.

“Noi vorremmo negli anni raggiungere più scuole possibili – prosegue Cantarella .ma per far questo, oltre che l’indispensabile sostegno delle amministrazioni comunali avremmo bisogno di un sostegno altrettanto fondamentale di sponsor per sostenere i costi: infatti ad ogni bambino doniamo il fumetto del 'Amico del cuore, il passaporto del giovane soccorritore che accompagna anno per anno il bambino in questo percorso di apprendimento, l’attestato quale riconoscimento dell’impegno dei bambini ed il segnalibro di SESSANTAMILAVITEDASALVARE con il link per scaricare l’applicazione Progetto Vita per la localizzazione delle postazioni DAE sul territorio”