L'evento ha ospitato interventi autorevoli. Il prof. Luca Galli e il dott. Lorenzo Grossi dell'Università degli Studi di Milano

Il Liceo di Arconate e d’Europa ha organizzato oggi, 23 marzo 2026, una conferenza sui diritti umani nella Sala Polifunzionale del Comune di Arconate, dedicata agli studenti delle classi 1AL, 2AS, 2LS e 2CL.

Al Liceo di Arconate un incontro sui diritti umani

L’evento ha ospitato interventi autorevoli. Il prof. Luca Galli e il dott. Lorenzo Grossi dell’Università degli Studi di Milano hanno tenuto una relazione sul diritto delle migrazioni, descritto come un ambito complesso segnato dal confronto tra sovranità statale e diritti fondamentali. Hanno sottolineato la necessità di superare l’approccio emergenziale, promuovendo un sistema più equilibrato, giusto ed efficiente nella gestione dei flussi migratori.

A seguire, testimonianze dirette hanno reso il tema ancora più vivo. La delegazione arconatese, in occasione della sua partecipazione nel 2025 alla Giornata della Memoria e dell’Accoglienza a Lampedusa nell’ambito dell’attività didattica “Semi di Lampedusa”, ha condiviso esperienze significative. I ragazzi hanno incontrato coetanei da tutta Italia, ascoltando storie di migranti che hanno reso concreta una realtà spesso lontana. A dodici anni dal naufragio del 3 ottobre 2013, hanno riflettuto sull’eredità di quel dramma – il diritto a identità, memoria e giustizia – trasformando il Mediterraneo da “cimitero invisibile” in simbolo di dignità collettiva, attraverso il riconoscimento dei nomi delle vittime scomparse.

La testimonianza degli studenti

Gli studenti selezionati del progetto Erasmus+ KA2 “A Home away from Home – Migrants in Europe” (codice 2024-1-FI01-KA220-SCH-000246234), in partnership con il Kouvolan Yhteislyseo di Finlandia e lo Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 5 w Zabrzu di Polonia, hanno portato una breve testimonianza. “Partecipare a questo Erasmus ci ha permesso di vivere il tema delle migrazioni in prima persona, attraverso scambi in Polonia (16-20 marzo 2026) e l’accoglienza imminente in Italia (20-24 aprile 2026), promuovendo integrazione e consapevolezza europea sui diritti dei migranti”, ha dichiarato un rappresentante degli alunni delle classi terze del liceo linguistico e scienze umane.

Infine, Annamaria Habermann ha presentato il libro da lei curato nel 2021, Scuola di vita di Thierno Gaye (Volì Ediol). Quest’opera toccante ritrae un giovane uomo che, con dignità, affronta sofferenze e indifferenza per migliorarsi, ponendo al centro il bene comune e un’umanità ritrovata fondata sull’etica della convivenza. Una lezione universale di resilienza e solidarietà, ideale per chi vuole comprendere realtà lontane dove i diritti umani – spesso scontati in Europa – vengono calpestati.