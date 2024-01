Al Bernocchi il corso di Meccanica e Meccatronica in quattro anni

L’Isis Antonio Bernocchi di Legnano ha aderito alla sperimentazione nazionale di una filiera formativa tecnologico-professionale integrata, nell’ambito della quale, dall’anno scolastico 2024-25, sarà attivato il nuovo percorso quadriennale di Istruzione tecnica a indirizzo Meccanica e Meccatronica.

Meccanica e Meccatronica in quattro anni al Bernocchi

Il nuovo tecnico quadriennale sarà caratterizzato da un’offerta formativa condivisa da diversi attori del territorio. Assumerà un ruolo di primo piano, in particolare, la coprogettazione con le realtà produttive del settore, con la definizione di moduli didattici e attività laboratoriali, un potenziamento dei Pcto e la stipula di contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di competenza necessari per il diploma, il nuovo percorso punterà sull’innovazione didattica e su metodologie laboratoriali. Un forte rilievo avrà anche il potenziamento del processo di internazionalizzazione e lo studio della lingua straniera, con percorsi volti al conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali.

Si farà inoltre più forte e sistematica la relazione con gli Its Academy della filiera meccanica – i percorsi biennali post diploma finalizzati alla formazione di tecnici specializzati – per favorire la prosecuzione degli studi ai livelli più alti e offrire una possibile alternativa all’università.

Già avviati con successo altri due percorsi quadriennali

"L’adesione alla sperimentazione si pone in continuità con il lavoro di innovazione dell’offerta formativa svolto negli anni dal Bernocchi, che ha già avviato con successo altri due percorsi quadriennali, quello del liceo scientifico opzione Scienze applicate e quello dell’istituto tecnico con riferimento al percorso di studi in Telecomunicazioni. Le novità portate dall’istituzione del quadriennale di Meccatronica, che mette a frutto l’esperienza precedente maturata dall’istituto, andranno ora ad ampliare l’intera filiera meccanica, nell’ambito della quale il Bernocchi propone da anni offerte formative diversificate: i percorsi Iefp, i percorsi quinquennali dell’Istruzione professionale di Stato (Ip) e dell’Istruzione tecnica, senza dimenticare il corso post diploma di formazione tecnica superiore, l'Ifts di Meccatronica, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Tante opportunità, al passo con i tempi, per giovani appassionati di futuro".