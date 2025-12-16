A scuola con il Christmas Jumper Day e il fiore dei diritti

Ha preso vita anche quest’anno nella palestra della scuola primaria Santa Caterina di Magenta l’iniziativa internazionale del Christmas Jumper Day, un’iniziativa internazionale che punta a coinvolgere sempre più scuole nel mondo.

Il Christmas Jumper Day e il fiore dei diritti alla scuola primaria Santa Caterina

Un sostegno a Save The Children che ormai dura da diversi anni e a cui la Santa Caterina partecipa con gioia ed energia. Obiettivo è sensibilizzare gli alunni alla riflessione e all’aiuto di bambini meno fortunati.

Tutti gli alunni hanno quindi indossato il maglione di Natale, hanno cantato e consegnato un fiore su cui erano segnati sui petali i diritti fondamentali dell’infanzia: avere una casa, dovrei mangiare, essere curato, avere un nome, avere la nazionalità, avere una famiglia, essere ascoltato, giocare, ricevere un’istruzione, essere difeso, esprimere le proprie opinioni, non essere discriminato.

Il fiore nato dalle riflessioni sulle diverse condizioni di vita dei bambini nel mondo

Il coordinatore Michele Volgarino ha spiegato:

“Un fiore realizzato dopo le riflessioni fatte in ciascuna classe sulle condizioni differenti in cui i bambini vivono nel mondo, anche senza andare lontano”.

Purtroppo infatti, le guerre in Ucraina e Palestina continuano a fare da sottofondo a molti pensieri dei bambini in ogni classe, anche nei giorni che potrebbero essere di festa come quelli che si avvicinano al Natale.