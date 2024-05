A lezione nel Parco Alto Milanese

Rotary club Parchi Alto Milanese e scuola media San Giulio di Castellanza insieme per un progetto di educazione ambientale outdoor al Parco Alto Milanese.

A lezione di educazione ambientale nel Parco Alto Milanese

La sinergia tra il club Rotary Parchi (con sede a Cerro Maggiore) e la scuola San Giulio si è concretizzata con l’organizzazione di un progetto di educazione ambientale outdoor iniziato con il primo incontro nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio con le classi prime e seconde medie. Sono stati affrontati ed esplorati temi di biodiversità, ecosistemi, biosfera e modelli di habitat rapportati alla realtà locale del Parco Alto Milanese con il consulente ambientale e guida naturalistica Walter Girardi.

In programma altri incontri didattici outdoor con le scuole

Dopo la realizzazione della "stanza nel bosco" e il percorso didattico "la biblioteca verde", progetto Rotary 2021/23 all’interno del Parco Alto Milanese, seguiranno incontri didattici outdoor con le scuole a temi ambientali specifici sull’impronta ecologica, inquinamento ed ecosistemi, le risorse idriche, scuola di circolarità e lo sviluppo sostenibile, riciclo e raccolta differenziata rifiuti, risparmio energetico e comportamenti sostenibili, percorsi sensoriali e laboratori didattici per i più piccoli

"Priorità insegnare ai giovani come amare l’ambiente"

Andrea Pigni, presidente della Commissione Ambiente del Rotary Parchi, dichiara:

"L’educazione ambientale è un argomento complesso e articolato, ma sempre più fondamentale. Riteniamo una priorità insegnare alle giovani generazioni come amare l’ambiente, come adottare comportamenti più ecosostenibili, consapevoli e rispettosi per il mondo che ci circonda, stimolando e sviluppando tra gli studenti un sano comportamento civico anche attraverso un’analisi critica e l’utilizzo responsabile delle risorse energetiche. L’educazione all’aperto, conosciuta anche come Outdoor education, è un approccio educativo multidisciplinare che si basa sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale nell’ambiente esterno e naturale. Comprende una ricca varietà di pratiche educative, che possono rientrare anche in molteplici progetti idonei ad approfondire, ampliare e sperimentare quanto viene svolto in modalità indoor. Non sostituisce il sistema educativo tradizionale, ma lo affianca, lo completa con esperienze fisiche, cognitive ed emozionali che l’ambiente chiuso non può offrire".