Dal primo aprile la Dottoressa Marilena Ciceri è la nuova Direttrice del Distretto Veterinario Rho Nord Milano, con sede a Rho, in Corso Europa 246/248, e a Sesto San Giovanni, in via Carlo Marx 155.

Una nuova direttrice per il Distretto veterinario di Rho

«Auguro buon lavoro alla dottoressa Ciceri – dice Silvano Casazza, Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano – Porterà sul territorio la sua esperienza e competenza. La presenza dei nostri tecnici e veterinari sul territorio costituisce una importante risorsa nella tutela della salute dei nostri cittadini, con particolare riferimento agli alimenti di origine animale, consumati quotidianamente sulle nostre tavole».

La Dottoressa Ciceri lavora all’ATS Città Metropolitana di Milano dal 2016, ricoprendo incarichi dirigenziali. Precedentemente, ha lavorato per la ASL Milano 1 (2010-2015) e per la ASL Como (2002-2003). Ha, inoltre, un’esperienza pluriennale nel settore privato.

La funzione dei distretti veterinari

I Distretti Veterinari in ATS Città Metropolitana di Milano hanno il compito di portare sul territorio le funzioni e le prestazioni del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.

Le attività del Dipartimento veterinario costituiscono un elemento significativo per il perseguimento della tutela della salute dei cittadini e per lo sviluppo economico del territorio, fornendo:

un sistema di prevenzione delle malattie trasmesse all’uomo dagli animali e dagli alimenti;

un sistema di salvaguardia del patrimonio zootecnico, mediante il costante monitoraggio sulle malattie infettive e diffusive degli animali e la loro tempestiva eradicazione;

Il costante supporto all’esportazione di prodotti alimentari ed il controllo sui prodotti provenienti da paesi membri o importati da paesi terzi;

le garanzie circa il rispetto del benessere degli animali in tutte le fasi produttive, nonché di quello degli animali sportivi e di affezione.

I Distretti veterinari, a tal fine, eseguono i controlli necessari alla verifica del rispetto dei requisiti fissati dalle normative vigenti. Inoltre, erogano prestazioni che, su richiesta dell’interessato, attestano stati, qualifiche e registrazioni (come, per esempio, le iscrizioni in anagrafe degli animali d’affezione).

In pratica, i Distretti veterinari tutelano la salute pubblica mediante attività che si occupano di sanità animale, sicurezza degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti, benessere degli animali e farmacovigilanza.

I servizi

Nella sede del Distretto Veterinario, inoltre, sono presenti sportelli per servizi relativi all’Anagrafe degli animali d’affezione, come iscrizioni, variazioni e il rilascio del passaporto per gli animali.

Sul sito di ATS nelle sezioni “Animali” e “Alimenti e nutrizione”, sono presenti alcune delle prestazioni erogate dal Dipartimento. Una volta selezionato il servizio di interesse, è possibile avere maggiori informazioni inserendo il comune di residenza o di domicilio del cittadino.