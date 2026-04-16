Alzheimer Café Accorsi spegne tre candeline e lo fa con un appuntamento fissato per la serata di martedì 21 aprile nella sede di Busto Arsizio.

Un aperitivo benefico per i tre anni di Alzheimer Cafè Accorsi

“Esattamente tre anni fa nasceva infatti la prima sede del progetto che oggi è cresciuto e conta quattro sedi a Legnano, Busto Arsizio, Castellanza e Fagnano Olona – spiegano i referenti del progetto – Durante questi anni abbiamo incontrato decine di famiglie, figli, fratelli, mogli e assistenti familiari che abbiamo visto ridere, piangere, ma soprattutto diventare consapevoli e riuscire a parlare della demenza come se non fosse più il tabù di sempre. Li abbiamo visti aiutarsi a vicenda e sostenersi nei momenti più delicati. Più di 1600 persone seguono le nostre pagine social, chiedono informazioni, strategie e consigli. Alzheimer Café Accorsi è lì a rispondere e soprattutto ad accogliere”.

Appuntamento a Busto Arsizio

Il 21 aprile 2026 alle ore 19.30 è stato fissato dunque questo appuntamento per celebrare il traguardo a cui sono stati invitati caregivers, amici e cittadini ad aperitivo benefico al Taste di Busto Arsizio, locale vicino alla realtà e da tempo sensibile al tema dell’Alzheimer.

Un red carpet e una polaroid saranno i protagonisti della serata, insieme ad artisti speciali che allieteranno gli ospiti con la loro arte. Sarà una serata importante, artistica e musicale in cui la presenza di tutti contribuirà al grande obiettivo di Alzheimer Café Accorsi: rimanere gratuito per sempre per rimanere accessibile a tutti.

“Ringraziamo tutti gli amici e i sostenitori che credono nel nostro grande progetto, in particolare Taste, Cyboulette, Otocenter e Itaca Immobiliare – proseguono gli organizzatori – Un ringraziamento speciale al nostro Social Media Manager Manuel Marchiotto e al fotografo Marco Quagliata. Infine, un ringraziamento ai Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Fagnano Olona per la vicinanza e il sostegno. Vi aspettiamo numerosi: la vostra presenza e il vostro contributo sono per noi davvero importanti”.

La serata è aperta a tutti. Si può confermare la presenza scrivendo sulle pagine social.