Un altro medico di base ha cessato l’attività: attivato un ambulatorio temporaneo

L’ambulatorio è rivolto agli assistiti rimasti senza medico di medicina generale nei comuni di Cuggiono, Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno: accesso libero alla Casa di comunità.

La dottoressa Giulia Motta ha cessato la propria attività di medico di medicina generale a Inveruno, con dimissioni a decorrere da martedì 1 settembre 2026.

Un altro medico di base ha cessato l’attività

Per garantire l’assistenza agli utenti rimasti senza medico di base, è stato attivato un ambulatorio medico temporaneo nella Casa di comunità di Cuggiono. Il servizio è rivolto agli assistiti residenti nell’ambito territoriale di Cuggiono, che comprende anche Arconate, Bernate Ticino, Buscate e Inveruno, rimasti senza medico di medicina generale a seguito della cessazione dell’attività della dottoressa Motta.

L’ambulatorio alla Casa di comunità

L’ambulatorio si trova presso la Casa di comunità di Cuggiono, in via Badi 4, all’interno dell’ospedale di Cuggiono, al piano rialzato, Padiglione 57, nell’ambulatorio di Continuità assistenziale. L’accesso è libero e non è necessario prendere appuntamento. Il servizio è però riservato esclusivamente alle persone che, a seguito della cessazione del medico di riferimento, sono rimaste senza medico di medicina generale. Per la visita gli assistiti dovranno presentarsi con la tessera sanitaria e la documentazione sanitaria relativa alla prestazione richiesta.

Quali prestazioni vengono erogate

Il medico dell’ambulatorio temporaneo assicura le prestazioni connesse alla visita, ma non effettua prestazioni infermieristiche non correlate alla visita, né punti di sutura o altre medicazioni. Per quanto riguarda la certificazione, i certificati per attività sportiva, rientro scolastico e altri certificati medici possono essere rilasciati a pagamento.

Gli orari di settembre

L’Asst Ovest Milanese ha comunicato anche il calendario delle aperture dell’ambulatorio per tutto il mese di settembre. Il servizio sarà attivo venerdì 4 settembre dalle 15 alle 18, lunedì 7 settembre dalle 15 alle 18, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre dalle 9 alle 11.30. Nella settimana successiva l’ambulatorio sarà aperto lunedì 14 settembre dalle 16 alle 18.30, martedì 15 dalle 10 alle 12.30, mercoledì 16 e giovedì 17 dalle 9 alle 12, quindi venerdì 18 dalle 16 alle 18.30. Il calendario prosegue con l’apertura lunedì 21 settembre dalle 16 alle 18.30, martedì 22 dalle 10 alle 12.30, mercoledì 23 dalle 9 alle 11.30, giovedì 24 dalle 15 alle 18 e venerdì 25 dalle 9 alle 11.30. Nell’ultima settimana di settembre l’ambulatorio sarà infine disponibile lunedì 28 dalle 10 alle 12.30, martedì 29 dalle 15 alle 18 e mercoledì 30 settembre dalle 15 alle 18.