Tre bollini rosa per l’Asst Rhodense

Prevenzione, diagnosi e cura, l’Asst Rhodense riceve tre bollini rosa per il biennio 2026-2027 da Fondazione Onda Ets che da vent’anni promuove un approccio alla salute orientato al genere.

Un riconoscimento importante attribuito agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura

La consegna dei bollini è avvenuta nei giorni scorsi a Roma al Ministero della Salute. Un riconoscimento importante che Fondazione Onda Ets attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri. 370 gli ospedali premiati in tutto il Paese, 145 quelli insigniti con tre bollini, 183 con due e 42 con uno.

Il Direttore Generale Marco Bosio: “I tre Bollini Rosa, di fatto, certificano la qualità dei nostri servizi”

Tra le 18 specialità cliniche considerate, quest’anno sono state inserite per la prima volta l’Oftalmologia e la Medicina del Dolore e Disciplina del Dolore ed è stata reinserita la Pediatria. «Stiamo lavorando molto sulla prevenzione, anche in un ottica di genere, per rispondere alle domande sempre più complesse e personalizzate delle persone – ha spiegato il direttore generale dell’Asst Rhodense Marco Bosio – I tre Bollini Rosa, di fatto, certificano la qualità dei nostri servizi e lo sforzo collettivo degli operatori sanitari e dei nostri specialisti».

La Presidente di Fondazione Onda: “Un lavoro importante per rinnovare la nostra attenzione nei confronti della salute”

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets ha poi spiegato il lavoro fatto dal gruppo. «Il lavoro fatto in queste dodici edizioni del Bollino Rosa è importante per rinnovare la nostra attenzione nei confronti della salute orientata al genere femminile. Abbiamo organizzato numerose iniziative e progetti pensati per diffondere informazioni e promuovere su tutti i livelli una cultura della salute e, soprattutto, rendere quella delle donne una priorità condivisa e ben supportata».