Tornano le visite di prevenzione di Salute Donna

Sarà possibile sottoporsi a visite ginecologiche con ecografia, pap test e visite nutrizionali con esame bioimpedenziometrico.

Tornano le visite di prevenzione organizzate da Salute Donna odv, in collaborazione con Aicit e con il patrocinio del Comune, al Punto Salute di via Boccaccio 17 a Magenta.

Salute Donna torna a proporre occasioni preziose per prendersi cura di sé

Da mercoledì 7 gennaio è possibile prenotare il proprio posto per le visite ginecologiche con ecografia che si terranno martedì 20 gennaio, dalle 14 alle 17; per il pap test, al quale sarà possibile sottoporsi sabato 24 gennaio dalle 9 alle 12.30; e per le visite nutrizionali preventive con esame bioimpedenziometrico di lunedì 29 gennaio dalle 9 alle 12.30.

Via alle prenotazioni telefoniche (il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 17)

Per avere maggiori informazioni o per prenotare è necessario telefonare al numero 327.4311436, il martedì e mercoledì dalle 15 alle 17 (no messaggi né whatsapp). Chi prenoterà una visita di controllo potrà sostenere le attività della sezione magentina di Salute Donna attraverso un contributo economico libero.

Nella foto di copertina: l’équipe di Salute Donna odv impegnata in visite di prevenzione del tumore al seno a Casa Giacobbe nel novembre 2022