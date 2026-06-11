Il progetto “Screening Visivo”, promosso dalla UOC di Oculistica dell’ASST Ovest Milanese in collaborazione con il Rotary Club Parchi Alto Milanese, offre ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Legnano e dei comuni limitrofi la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un accurato esame ortottico effettuato da personale qualificato. Anche nell’anno scolastico appena concluso l’attività ha registrato numeri significativi: sono state effettuate circa 1.070 visite in 36 scuole del territorio.

Screening Visivo, a Legnano 1.070 visite in 36 scuole del territorio

L’iniziativa, avviata nel 2008, nasce con l’obiettivo di individuare precocemente difetti refrattivi e disturbi visivi, come strabismo e ambliopia, che spesso non manifestano sintomi evidenti ma che, se diagnosticati tempestivamente, possono essere trattati efficacemente attraverso adeguati percorsi di cura e riabilitazione.

La rete di collaborazione

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale di Legnano, diretta dal dott. Giuseppe Trabucchi, e il Rotary Club Parchi Alto Milanese.

Le scuole dell’infanzia coinvolte appartengono ai comuni di Legnano, Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Villa Cortese, Cantalupo, San Giorgio su Legnano, Dairago, Parabiago, Ravello, San Lorenzo, Villastanza, Nerviano, Busto Garolfo, Olcella e Castellanza.

I risultati ottenuti

In circa il 15% dei bambini visitati sono stati riscontrati difetti visivi che hanno richiesto ulteriori approfondimenti presso il Centro di Oftalmologia Pediatrica dell’UOC di Oculistica dell’ASST Ovest Milanese. I disturbi maggiormente rilevati sono risultati astigmatismi, ipermetropie e anisometropie associate ad ambliopia. L’intervento precoce, attraverso correzione ottica e percorsi riabilitativi dedicati, ha consentito di migliorare sensibilmente la qualità visiva dei bambini prima dell’ingresso nella scuola primaria. Per tutti i bambini visitati vengono inoltre fornite indicazioni sui tempi e le modalità dei successivi controlli visivi.

Le parole del direttore di Oculistica

“Lo screening visivo in età prescolare rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione – sottolinea il dott. Giuseppe Trabucchi, Direttore della UOC di Oculistica dell’ASST Ovest Milanese –. Individuare precocemente alterazioni della vista significa poter intervenire nel momento più efficace dello sviluppo visivo del bambino, evitando conseguenze che potrebbero incidere sul percorso scolastico e sulla qualità della vita futura. I risultati ottenuti in questi anni confermano il valore clinico e sociale di questo progetto.

“Come Medico e come Rotariano di lunga data – prosegue il dott. Trabucchi – quanto è stato fatto va nella direzione della nostra “mission” che è quella di poter contribuire al benessere altrui. A questo proposito vorrei ringraziare Andrea Pigni, Presidente del Club Parchi Altomilanese e a tutti i soci che sono resi sempre molto disponibili”.

Il bilancio dell’ASST