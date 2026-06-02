Salute digestiva, una serata aperta alla città

L'iniziativa promossa da Confartigianato Alto Milanese sarà utile per riconoscere e affrontare reflusso, gastrite ed ernia jatale tra medicina e corretta alimentazione.

Una serata dedicata alla salute digestiva, per approfondire temi come reflusso gastroesofageo, ernia jatale e gastrite con il contributo di specialisti del settore: è quella in programma venerdì 5 giugno alle 20.30 nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego a Legnano.

L’incontro sulla salute digestiva

L’iniziativa, intitolata “Ben di stomaco”, prenderà spunto dall’omonimo libro “Ben di stomaco – Medicina e nutrizione per dire addio a reflusso, ernia jatale e gastrite”, scritto dal dottor Andrea Zanoni e dal dottor Pietro Buffa ed edito da Minerva. L’evento è promosso da Anap Confartigianato Alto Milanese, Ancos Comitato Provinciale di Milano e Movimento Donne Impresa di Confartigianato, in collaborazione con la Libreria Nuova Terra.

Confartigianato vicina alle persone

L’appuntamento si inserisce in un percorso che Confartigianato Imprese Alto Milanese porta avanti da tempo con l’obiettivo di offrire occasioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, affiancando all’attività istituzionale iniziative dedicate al benessere delle persone. Un impegno che l’associazione aveva già dimostrato lo scorso novembre con l’installazione di un defibrillatore automatico esterno all’ingresso della sede di Legnano, accessibile alla popolazione 24 ore su 24.

«La salute non va messa in secondo piano»

Franco Cordano, presidente di Confartigianato Imprese Alto Milanese, spiega:

«In collaborazione con i nostri movimenti associativi legati alle persone, abbiamo voluto continuare su questa strada. Ci pare naturale offrire al territorio un’occasione per informarsi su temi che toccano la vita di tutti i giorni; chi lavora in proprio spesso mette la salute in secondo piano: una serata come questa è un piccolo promemoria su cui vale la pena fermarsi»

L’esperienza del dottor Zanoni

Ospite principale dell’incontro sarà il dottor Andrea Zanoni, medico chirurgo specializzato nelle patologie dell’esofago e dello stomaco e responsabile dell’ambulatorio dedicato dell’ospedale di Rovereto. Zanoni vanta inoltre pubblicazioni scientifiche realizzate in collaborazione con l’Università di Verona e la Cleveland Clinic. Insieme al dottor Pietro Buffa ha realizzato un volume divulgativo dedicato a tre tra i più diffusi disturbi digestivi della popolazione adulta: reflusso gastroesofageo, ernia jatale e gastrite. Bruciore di stomaco, senso di pesantezza e risvegli notturni sono infatti sintomi molto comuni, spesso sottovalutati o gestiti in modo non corretto, che possono incidere sulla qualità della vita per anni. Durante la serata saranno forniti strumenti utili per riconoscere questi disturbi e affrontarli sia dal punto di vista medico sia attraverso corrette abitudini alimentari.

L’intervento della nutrizionista

A completare il programma sarà l’intervento della dottoressa Mariavittoria Fridelfi, dietista e nutrizionista, che approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nella gestione dei problemi gastrici. L’ingresso è libero e non è richiesta alcuna iscrizione.

Nella foto di copertoia: Franco Cordano presidente di Confartigianato Imprese Alto Milanese