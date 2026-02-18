Riparte la campagna di prevenzione dei tumori femminili

Nuovi appuntamenti per gli screening gratuiti promossi dall’Associazione «Cuore di Donna» e dall’Amministrazione comunale al Centro salute «Ambrosetti Calloni» di via Albarina 17

Salute e prevenzione al centro dell’attenzione. Nuovi appuntamenti per gli screening della campagna di prevenzione dei tumori femminili, promossa dall’Associazione «Cuore di Donna» e dall’Amministrazione comunale, al Centro salute «Ambrosetti Calloni» di via Albarina 17 a Vanzaghello.

Date disponibili

Il calendario prevede sei giornate, sempre di sabato, dedicate alle ecografie: si comincia domani, 21 febbraio, con quelle ginecologiche dalle 9.30 alle 12.30; il 28 febbraio sarà il turno di quelle senologiche dalle 9 alle 12; il 14 marzo ecografie senologiche dalle 9 alle 12; il 21 marzo ginecologiche dalle 9.30 alle 12.30; l’11 aprile senologiche dalle 9 alle 12; infine il 18 aprile ecografie ginecologiche dalle 9.30 alle 12.30.

Prenotazioni

Le prenotazioni sono aperte fino a domani, giovedì 19 febbraio, (e sino a esaurimento dei posti disponibili), contattando dalle 18.30 alle 20.30 per ecografie senologiche la signora Angela al numero 335.5889262, mentre per ecografie ginecologiche la signora Antonella al numero 348.7628286.

I requisiti di precedenza

Verrà data precedenza a residenti a Vanzaghello, donne in giovane età che non rientrano negli screening di Regione Lombardia, chi non ha già usufruito di altri screening promossi dall’Amministrazione comunale. Gli screening sono proposti gratuitamente alla cittadinanza. Sarà possibile effettuare una donazione volontaria a favore dell’Associazione «Cuore di Donna».