Novità per la consultazione degli esami radiologici effettuati nelle strutture dell’Asst Ovest Milanese. L’azienda sociosanitaria ha infatti messo a disposizione ai propri assistiti un portale online per la consultazione e il download degli esami effettuati in regime ambulatoriale.
Referti a portata di click: l’ASST Ovest Milanese lancia il portale immagini
“Con questa iniziativa – sottolinea il Direttore Generale Francesco Laurelli – l’ASST Ovest Milanese conferma l’impegno nel favorire l’accessibilità digitale dei servizi sanitari, semplificando la consultazione della documentazione clinica e riducendo tempi e spostamenti per i cittadini”.
Come accedere al servizio
Il cittadino dovrà segnalare in fase di prenotazione la modalità di consultazione online delle immagini.
“Attraverso il sito https://ritiroreferti.asst-ovestmi.it/ – spiega la dottoressa Vittoria M. Rosaria Di Fiore, Direttore della Struttura Complessa Sistemi Informativi aziendali – i cittadini possono accedere in modo semplice e sicuro ai propri esami di diagnostica per immagini, consultare referti e scaricare le relative immagini digitali”.
Modalità di accesso
L’accesso al portale avviene tramite: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS/TS) con apposito lettore e software dedicato, scaricabile dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: https://sistemats4.sanita.finanze.it/CardDriverDownloaderWeb/pages/home.xhtml
Dopo l’autenticazione, l’utente inserisce il codice riportato sul proprio foglio di ritiro. Il sistema consente quindi di visualizzare e scaricare il referto in formato PDF e le immagini in formato DICOM, corredate da un software viewer.
Le immagini diagnostiche restano disponibili sul portale per 45 giorni dalla data di esecuzione dell’esame. I singoli referti, invece, sono sempre consultabili sul Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.
Il portale mette inoltre a disposizione dell’utenza una sezione informativa, con manuale d’uso, normativa privacy e risposte alle domande più frequenti (FAQ).