Quasi 3mila vaccinazioni antinfluenzale nella Galleria Grassi

Il sindaco Nuccia Berra traccia un bilancio dell'iniziativa e ringrazia chi si è dato da fare

Quasi 3mila vaccinazioni antinfluenzale somministrate nella Galleria Grassi di Cerro Maggiore.

E’ calato il siparo sull’hub vaccinale antinfluenzale allestito, per la prima volta, nella Galleria Grassi, la “piazza coperta” che sorge in via san Carlo a lato del municipio. La somministrazione dei vaccini era iniziata il 14 ottobre: in totale ne sono stati somministrati a quasi 3mila persone.

“Abbiamo scelto di mettere a disposizione un luogo comunale facilmente accessibile e ben organizzato per garantire un servizio di prossimità, che valorizza la collaborazione tra istituzioni e professionisti della salute – commenta il sindaco Nuccia Berra – È un modello virtuoso che si è ormai stabilizzato nel tempo e ci piacerebbe implementare su altri servizi utili alla comunità per continuare ad aiutare concretamente la cittadinanza, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà negli spostamenti”.

I ringraziamenti

Il Comune ringrazia tutti i medici di base che sono stati attivi nell’hub, «così come la Protezione civile, per l’attività di coordinamento logistico e il nostro nuovo parroco don Erasmo Rebecchi e il coadiutore don Daniele Sileri per aver messo a disposizione il parcheggio interno dell’oratorio da ricordare che durante l’emergenza Covid l’hub vaccinale era stato allestito all’interno del centro commerciale Move In di via Turati.