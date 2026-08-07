Prima Breast Unit certificata in Italia: il primato è dell’ASST Ovest Milanese

L'azienda ha ottenuto il certificato Bureau Veritas, riconosciuto il PDTA per il tumore al seno negli ospedali di Legnano e Magenta.

La Breast Unit dell’ASST Ovest Milanese ha ottenuto il certificato ufficiale rilasciato da Bureau Veritas per il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) del Tumore alla Mammella. Il certificato, rilasciato nei giorni scorsi e valido fino al 20 luglio 2029, copre i siti operativi in cui si articola il percorso, presso gli ospedali di Legnano e Magenta. La Breast Unit opera nell’ambito dell’ASST Ovest Milanese, che comprende i presidi di Legnano-Cuggiono e Magenta-Abbiategrasso.

Il valore della certificazione Bureau Veritas

“Non si tratta di una semplice certificazione di terza parte – spiega il dottor Paolo Lehnus, Risk & Quality Manager dell’ASST Ovest Milanese, che ha curato la procedura di certificazione – lo schema Bureau Veritas per i PDTA è accreditato “Accredia” ai sensi della norma ISO/IEC 17065, uno standard di certificazione di processo che valuta in modo strutturato l’intero percorso della paziente e non il singolo requisito organizzativo”. “La Breast Unit dell’ASST Ovest Milanese – commenta la coordinatrice, dottoressa Paola Gini, responsabile della struttura di Senologia – opera attraverso un modello multidisciplinare che integra chirurgia senologica, oncologia, radioterapia, diagnostica per immagini, anatomia patologica e supporto psicologico, garantendo alle pazienti un percorso continuo e coordinato tra i diversi presidi ospedalieri dell’Azienda”.

Un primato nazionale

Bureau Veritas ha confermato ufficialmente che quella dell’ASST Ovest Milanese è la prima Breast Unit in Italia ad aver ottenuto questa certificazione: un primato nazionale che attesta, in modo oggettivo e indipendente, la qualità della presa in carico delle pazienti in tutte le fasi del percorso di cura, dalla diagnosi al trattamento fino al follow-up.