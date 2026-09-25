Prevenzione per tutti: al via “Ottobre non solo rosa” con 19 appuntamenti tra settembre e novembre

Controlli gratuiti di prevenzione della cute, del seno e, per la prima volta, visite al colon-retto per uomini e donne

Da “Ottobre in Rosa” a “Ottobre non solo rosa”. Cambia il nome e, soprattutto, si allarga l’orizzonte della grande campagna di prevenzione promossa da Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Quello che negli anni è diventato un appuntamento consolidato dedicato in particolare alla prevenzione del tumore al seno compie un passo ulteriore: accanto alle iniziative rivolte alle donne entrano infatti controlli e visite che interessano anche la popolazione maschile, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione sempre più ampia e trasversale.

Una scelta che trova espressione già nella nuova immagine della campagna: il rosa resta protagonista, ma non è più l’unico colore e lo stesso titolo, “Ottobre non solo rosa”, sottolinea la volontà di andare oltre la sola prevenzione femminile. Anche il calendario supera ormai i confini del mese che dà il nome all’iniziativa: il primo appuntamento è fissato per il 25 settembre e le attività proseguiranno fino al 25 novembre, con 19 appuntamenti tra Busto Garolfo, Buguggiate, Dairago, Arluno e Legnano, oltre alle unità mobili ospitate nelle filiali della Bcc.

Le dichiarazioni: Bcc e Ccr Insieme Ets

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega: «Il nostro obiettivo come banca di credito cooperativo è prenderci cure delle persone e tutto tondo, in questo caso avvicinarle sempre più alla prevenzione, portando occasioni concrete di controllo nei comuni e nei luoghi quotidianamente frequentati dalla comunità, comprese le nostre filiali. Essere una banca di comunità significa anche questo: contribuire a creare una rete di attenzione e di cura, insieme alle associazioni, ai medici e alle realtà del territorio, rendendo la prevenzione più vicina e accessibile. Con “Ottobre non solo rosa” vogliamo compiere un passo in più: partire da un’esperienza ormai consolidata e molto sentita per allargare progressivamente l’attenzione alla salute di tutti, donne e uomini. Il rosa rimane un simbolo importante, ma il messaggio che vogliamo lanciare oggi è ancora più ampio: prendersi cura della propria salute riguarda tutti». Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets continua: «Non parleremo più soltanto di tumore al seno e di prevenzione femminile, ma allargheremo l’attenzione alla prevenzione in senso più ampio, coinvolgendo anche gli uomini. Avremo, infatti, i controlli alla cute e una giornata di visite dedicate al colon retto, che riguardano sia la prevenzione al maschile che al femminile. È un modo per far crescere ancora questo progetto e diffondere una cultura della prevenzione che riguardi davvero tutti. Le iniziative proposte si allargano anche oltre il mese di ottobre proseguiranno infatti fino a novembre, alla seconda metà del mese».

Il calendario: dal concerto inaugurale alle camminate

Ad aprire simbolicamente tutte le attività sarà venerdì 25 settembre ad Azzate. Alle 21, al Cinema Teatro Castellani, è in programma il “Concerto Pop Star Show”, evento speciale scelto per inaugurare tutte le attività dell’Ottobre in Rosa.

Il secondo appuntamento sarà domenica 27 settembre a Busto Garolfo con “Solidarietà in cammino”, la camminata non agonistica organizzata per sostenere la ricerca contro il cancro. L’iniziativa si svolgerà in mattinata e sarà a sostegno della Fondazione AIRC, unendo attività fisica, sensibilizzazione e solidarietà.

Prevenzione della cute e del seno: i primi controlli

Il 30 settembre a Dairago, all’ambulatorio comunale, inizieranno invece gli appuntamenti più direttamente legati ai controlli con una giornata di prevenzione della cute, organizzata in collaborazione con Salute Donna.

Il mese di ottobre si aprirà venerdì 2 ottobre a Buguggiate, dove l’ambulatorio comunale ospiterà un’altra giornata di prevenzione della cute, sempre in collaborazione con Salute Donna.

Ottobre: controlli a Dairago, Buguggiate e Legnano

Martedì 6 ottobre a Dairago, nell’ambulatorio comunale, sarà invece la volta della prevenzione del seno, ancora in collaborazione con Salute Donna.

Particolarmente intensa sarà la giornata di venerdì 9 ottobre, con due distinti appuntamenti dedicati alla prevenzione del seno. A Buguggiate, nell’ambulatorio comunale, i controlli saranno effettuati in collaborazione con Salute Donna; a Legnano, invece, l’appuntamento sarà nell’ambulatorio della Croce Rossa e vedrà la collaborazione con Lilt.

Le unità mobili Bcc e gli appuntamenti nei comuni

Lunedì 12 ottobre la prevenzione arriverà direttamente nelle filiali della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, dove sarà presente un’unità mobile per la prevenzione della cute, in collaborazione con Salute Donna. È uno degli appuntamenti che meglio rappresentano la filosofia dell’iniziativa: avvicinare i controlli alle persone, portandoli nei luoghi della comunità.

Il giorno successivo, martedì 13 ottobre a Busto Garolfo, nell’ambulatorio comunale sarà proposta una giornata di prevenzione del seno, in collaborazione con Salute Donna.

Da Arluno a Buguggiate: cute, camminata e Cena della Salute

Mercoledì 14 ottobre ad Arluno, nell’ambulatorio comunale, tornerà invece la prevenzione della cute, sempre in collaborazione con Salute Donna.

Domenica 18 ottobre a Buguggiate la prevenzione tornerà a incontrare il movimento e la socialità. Alle 9, dall’area feste, partirà la “Camminata in Rosa al Lago”, organizzata in collaborazione con Valbossa in Rosa.

Serata all’oratorio e nuovi controlli a Legnano e Busto

Sempre Buguggiate ospiterà il successivo appuntamento, in programma mercoledì 21 ottobre alle 19.30 nella sala dell’oratorio. Sarà la volta della “Cena della Salute”, organizzata in collaborazione con l’Alveare e Valbossa in Rosa, un momento di incontro che affiancherà alla convivialità l’attenzione per la salute e la prevenzione.

Martedì 27 ottobre a Legnano, nell’ambulatorio della Croce Rossa, sarà proposta una nuova giornata di prevenzione del seno, in collaborazione con Lilt.

Conferenza conclusiva e il proseguo a novembre

Il giorno successivo, mercoledì 28 ottobre a Busto Garolfo, l’ambulatorio comunale ospiterà invece un appuntamento dedicato alla prevenzione della cute, realizzato in collaborazione con Salute Donna.

Giovedì 29 ottobre, ancora a Busto Garolfo, sarà il momento di fare il punto sul percorso compiuto. Alle 21 nella Sala Don Besana si terrà la conferenza conclusiva delle attività di Ottobre in Rosa, con la partecipazione di AIRC, Salute Donna, Lilt, medici e amministratori pubblici. Un’occasione per parlare di prevenzione e informazione, ma anche per mettere a confronto le diverse realtà che operano quotidianamente sul territorio.

Novembre: seno, colon-retto e cute

La conferenza non chiuderà però la campagna. Proprio la scelta di proseguire nel mese successivo testimonia concretamente l’evoluzione da “Ottobre in Rosa” a “Ottobre non solo rosa”.

Martedì 3 novembre un’unità mobile tornerà infatti nelle filiali della Bcc per una giornata di prevenzione del seno, organizzata in collaborazione con Salute Donna.

Le novità di novembre: colon-retto e chiusura a Dairago

Una delle principali novità arriverà sabato 7 novembre a Busto Garolfo, dove l’ambulatorio comunale ospiterà le visite al colon retto, in collaborazione con Salute Donna. Un appuntamento che rende particolarmente evidente l’allargamento della campagna oltre il tradizionale ambito della prevenzione femminile e che porta “Ottobre non solo rosa” a rivolgersi in maniera ancora più esplicita anche agli uomini.

Mercoledì 11 novembre, sempre nell’ambulatorio comunale di Busto Garolfo, sarà invece proposta un’altra giornata di prevenzione della cute, in collaborazione con Salute Donna.

Chiusura della campagna

A chiudere il programma sarà mercoledì 25 novembre a Dairago: nell’ambulatorio comunale sarà nuovamente possibile effettuare controlli dedicati alla prevenzione della cute, in collaborazione con Salute Donna.

Sono quindi 19 gli appuntamenti complessivi, distribuiti nell’arco di due mesi: dal concerto inaugurale alle camminate, dalla Cena della Salute alle giornate dedicate ai controlli, fino alla conferenza e alle unità mobili nelle filiali Bcc. Un calendario costruito attraverso la collaborazione con Fondazione Airc, Salute Donna, Lilt, Valbossa in Rosa, Croce Rossa e le altre realtà coinvolte, con l’obiettivo di creare una rete territoriale capace di portare il tema della prevenzione sempre più vicino alle persone.

Una rete che dà forma concreta alla missione di Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: mettere insieme competenze, associazioni e realtà locali per offrire nuove opportunità di prevenzione e raggiungere un numero sempre maggiore di persone. È proprio da questa esperienza che nasce l’evoluzione di “Ottobre in Rosa”: un progetto che mantiene forte l’attenzione alla salute femminile, ma allarga lo sguardo alla prevenzione di uomini e donne.

Perché ottobre resta rosa, ma da quest’anno non solo.