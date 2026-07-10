Pazienti senza medico di base, ora i farmaci cronici si richiedono via mail

Il servizio, riservato ai sette comuni dell'ambito di Vittuone, è attivo dal lunedì al venerdì e le richieste saranno evase entro 48 ore lavorative. Per le altre esigenze resta operativo l'Ambulatorio medico temporaneo di Sedriano.

Importante novità per i cittadini rimasti senza medico di base nei comuni dell’ambito di Vittuone (che comprende anche i comuni di Arluno, Bareggio, Casorezzo, Ossona, Santo Stefano Ticino e Sedriano).

Novità per i pazienti senza medico di base

L’Asst Ovest Milanese ha infatti comunicato che, a partire da lunedì dal 13 luglio, per la prescrizione dei farmaci destinati alle patologie croniche non sarà più necessario andare di persona all’Ambulatorio medico temporaneo di Sedriano: la richiesta potrà essere inviata direttamente via e-mail. Si tratta di una modalità riservata esclusivamente ai pazienti senza medico di medicina generale residenti nell’ambito territoriale indicato.

Come richiedere le ricette

La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo: amt.vittuone@asst-ovestmi.it. Nella mail sarà necessario indicare: i farmaci da prescrivere, specificando posologia e dosaggio; il codice fiscale e le ultime cinque cifre della tessera sanitaria; in alternativa alle ultime cinque cifre è possibile allegare una copia del retro della tessera sanitaria. Le richieste saranno evase entro 48 ore lavorative. Le ricette verranno restituite via e-mail e, per poterle aprire, sarà necessario inserire il codice fiscale scritto in caratteri maiuscoli. Il servizio è attivo esclusivamente dal lunedì al venerdì: le richieste inviate il sabato, la domenica o nei giorni festivi non saranno prese in carico.

L’ambulatorio di Sedriano

Per tutte le esigenze diverse dalla prescrizione dei farmaci per patologie croniche continua a essere operativo l’Ambulatorio medico temporaneo (Amt) di via Fagnani a Sedriano, con accesso libero riservato esclusivamente ai pazienti privi di medico di medicina generale.

Di seguito gli orari fino alla fine di luglio:

10 luglio (venerdì): 9-13

13 luglio (lunedì): 14-17

14 luglio (martedì): 15.30-17.30

15 luglio (mercoledì): 14-17

16 luglio (giovedì): 9-12

17 luglio (venerdì): 9-12

20 luglio (lunedì): 9-12

21 luglio (martedì): 9-12

22 luglio (mercoledì): 9-12

23 luglio (giovedì): 9-12

24 luglio (venerdì): 9-12

27 luglio (lunedì): 9-12

28 luglio (martedì): 9-12

29 luglio (mercoledì): 9-12

30 luglio (giovedì): 9-12

31 luglio (venerdì): 14-17

I servizi non erogati dall’Amt

L’Ambulatorio medico temporaneo non effettua: prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica; rimozione di punti di sutura o altre medicazioni. I certificati per attività sportiva, il rientro scolastico e gli altri certificati medici possono invece essere rilasciati a pagamento, con le stesse modalità previste per i medici di medicina generale.

Per ogni visita i cittadini dovranno presentarsi con la tessera sanitaria ed eventuale documentazione clinica utile, così da consentire al medico una corretta valutazione e l’eventuale prescrizione.

Attenzione alle variazioni degli orari

L’Asst Ovest Milanese ricorda che gli orari dell’ambulatorio potrebbero subire modifiche. Prima di andare nella sede di via Fagnani è quindi consigliabile verificare gli aggiornamenti sul sito aziendale, nella sezione dedicata alla scelta e revoca del medico.

Continuità assistenziale

Al di fuori degli orari dell’Amt resta attivo il Servizio di continuità assistenziale (ex Guardia medica) al Centro vaccinale dell’ospedale di Magenta, in via al Donatore di sangue 50 (accesso dall’ingresso principale). Gli orari sono: dal lunedì al venerdì: dalle 20 alle 24; sabato, domenica, prefestivi e festivi: dalle 8 alle 20. Prima di andare in ambulatorio è necessario contattare il numero 116117.