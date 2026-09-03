Partiti gli interventi di disinfestazione contro la zanzara tigre a Magenta

Su indicazione di ATS Città Metropolitana pervenuta, il Comune di Magenta ha avviato un intervento straordinario di disinfestazione contro la zanzara tigre nelle zone segnalate.

Dopo il primo trattamento già effettuato la notte scorsa, sono previsti ulteriori interventi nelle prime ore di venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre, con conclusione entro le ore 6.00.

“Il Comune di Magenta effettua periodicamente su tutto il territorio comunale trattamenti larvicidi nei tombini e nelle caditoie, disinfestazioni in parchi, strade e canali, interventi notturni con prodotti autorizzati, azioni straordinarie in caso di emergenza sanitaria, monitoraggio costante delle aree a rischio, verifica periodica e aggiornamento degli interventi”, si legge in una nota diramata dal Comune.