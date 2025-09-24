Ospedale: per infiltrazioni d’acqua, sale operatorie chiuse

Le avverse condizioni meteo che stanno interessando in questi giorni il nostro territorio , provocano disagi anche alla sanità.
Operazioni sospese
Lunedì , 22 settembre 2025, infatti alcune attività dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso sono state sospese per questioni precauzionali-. Asst Ovest Milanese ha voluto rassicurare i cittadini e spiegare la reale situazione :
“Lunedì mattina, a seguito di violente precipitazioni, si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua nei locali che ospitano il blocco operatorio dell’ospedale, al 4 piano. L’area coinvolta si trova nei pressi di una zona di cantiere, dove si sta lavorando sia per la copertura che per l’impermeabilizzazione dell’edificio – si legge in una nota – Questa sfortunata coincidenza ha determinato l’infiltrazione. Nella giornata di lunedì, per motivi di sicurezza per i pazienti e per proteggere i macchinari, l’attività è stata sospesa”
L’attività riprenderà giovedì mattina
“L’Ufficio Tecnico dell’A Ovest Milanese ha iniziato i lavori di isolamento e di ripristino dei pannelli del controsoffitto compromessi dall’acqua. Nelle giornate di martedì e di mercoledì (oggi), la situazione strutturale è stata ristabilita e si attende solo il “nulla osta” per riprendere totalmente l’attività operatoria, domani mattina, giovedì 25 settembre 2025. Nel frattempo, nelle giornate di martedì e mercoledì, gli interventi di area chirurgica sono stati eseguiti all’ospedale Fornaroli di Magenta, con un contatto diretto con i pazienti, al fine di limitare i disagi. Gli altri interventi, soprattutto oculistici, riprenderanno domani, giovedì 25 settembre 2025, . Quelli rinviati verranno recuperati nei prossimi giorni con un aumento dell’attività”.
Il direttore generale di Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli ha sottolineato :
“ I lavori in corso prima della pioggia di lunedì erano stati avviati proprio per risolvere definitivamente l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua in quell’edificio. Al termine di questi lavori, il problema dovrebbe essere totalmente risolto”.