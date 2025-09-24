Ospedale: per infiltrazioni d’acqua, sale operatorie chiuse

Le avverse condizioni meteo che stanno interessando in questi giorni il nostro territorio , provocano disagi anche alla sanità.

Operazioni sospese

Lunedì , 22 settembre 2025, infatti alcune attività dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso sono state sospese per questioni precauzionali-. Asst Ovest Milanese ha voluto rassicurare i cittadini e spiegare la reale situazione :

“Lunedì mattina, a seguito di violente precipitazioni, si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua nei locali che ospitano il blocco operatorio dell’ospedale, al 4 piano. L’area coinvolta si trova nei pressi di una zona di cantiere, dove si sta lavorando sia per la copertura che per l’impermeabilizzazione dell’edificio – si legge in una nota – Questa sfortunata coincidenza ha determinato l’infiltrazione. Nella giornata di lunedì, per motivi di sicurezza per i pazienti e per proteggere i macchinari, l’attività è stata sospesa”

L’attività riprenderà giovedì mattina

“L’Ufficio Tecnico dell’A Ovest Milanese ha iniziato i lavori di isolamento e di ripristino dei pannelli del controsoffitto compromessi dall’acqua. Nelle giornate di martedì e di mercoledì (oggi), la situazione strutturale è stata ristabilita e si attende solo il “nulla osta” per riprendere totalmente l’attività operatoria, domani mattina, giovedì 25 settembre 2025. Nel frattempo, nelle giornate di martedì e mercoledì, gli interventi di area chirurgica sono stati eseguiti all’ospedale Fornaroli di Magenta, con un contatto diretto con i pazienti, al fine di limitare i disagi. Gli altri interventi, soprattutto oculistici, riprenderanno domani, giovedì 25 settembre 2025, . Quelli rinviati verranno recuperati nei prossimi giorni con un aumento dell’attività”.

Il direttore generale di Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli ha sottolineato :