Open day vaccinale, i cittadini che hanno aderito sono stati 671

Successo per la giornata vaccinale dell’Asst Ovest Milanese organizzata ieri, domenica 19 ottobre negli ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono.
Cesario Barbato, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive, sottolinea:
“Sono stati 671 i cittadini vaccinati nei quattro centri predisposti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono, 500 dei quali con prenotazione e altri 171 che si sono presentati liberamente”.
Il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti spiega:
“Con soddisfazione abbiamo riscontrato questa buona partecipazione al Vax day. Tutti i cittadini presenti, anche quelli senza prenotazione, sono stati vaccinati e i nostri professionisti hanno garantito il servizio anche oltre l’orario previsto”.
La campagna regionale prosegue ora nei centri vaccinali previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it e anche a cura dei medici di medicina generale e delle farmacie.
I numeri del Vax day a Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso
A Legnano i cittadini vaccinati sono stati 234 (150 i prenotati), per un totale di 332 vaccinazioni somministrate: 216 hanno ricevuto l’antinfluenzale, 110 l’anti Covid, quattro l’anti Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), due l’anti pneumococcica.
A Magenta i vaccinati sono stati 200 (150 i prenotati), per un totale di 277 vaccinazioni: 171 hanno ricevuto l’antinfluenzale, 89 l’anti Covid, 13 l’anti Herpes zoster, quattro l’anti pneumococcica.
A Cuggiono i vaccinati sono stati 120 (cento i prenotati), per un totale di 167 vaccinazioni (106 delle quali antinfluenzali, 60 anti Covid e una anti Herpes zoster).
Ad Abbiategrasso i vaccinati sono stati 117 (cento i prenotati), per un totale di 153 vaccinazioni (113 delle quali antinfluenzali, 36 anti Covid, tre anti pneumococciche e una anti Herpes zoster.
Qui la tabella con tutti i numeri del Vax day dell’Asst Ovest Milanese: rendicontazione VACCINAZIONI 2025 (1) (1)