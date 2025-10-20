Open day vaccinale, i cittadini che hanno aderito sono stati 671

Ieri, domenica 19 ottobre, sono state somministrate 929 vaccinazioni. A fare la parte del leone è stata l'antinfluenzale (606 dosi), seguita dall'anti Covid (295).

Successo per la giornata vaccinale dell’Asst Ovest Milanese organizzata ieri, domenica 19 ottobre negli ospedali di Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono.

Buona partecipazione all’open day vaccinale dell’Asst Ovest Milanese

Cesario Barbato, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive, sottolinea:

“Sono stati 671 i cittadini vaccinati nei quattro centri predisposti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono, 500 dei quali con prenotazione e altri 171 che si sono presentati liberamente”.

Il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti spiega:

“Con soddisfazione abbiamo riscontrato questa buona partecipazione al Vax day. Tutti i cittadini presenti, anche quelli senza prenotazione, sono stati vaccinati e i nostri professionisti hanno garantito il servizio anche oltre l’orario previsto”.

La campagna regionale prosegue ora nei centri vaccinali previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it e anche a cura dei medici di medicina generale e delle farmacie.

I numeri del Vax day a Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso

A Legnano i cittadini vaccinati sono stati 234 (150 i prenotati), per un totale di 332 vaccinazioni somministrate: 216 hanno ricevuto l’antinfluenzale, 110 l’anti Covid, quattro l’anti Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), due l’anti pneumococcica.

A Magenta i vaccinati sono stati 200 (150 i prenotati), per un totale di 277 vaccinazioni: 171 hanno ricevuto l’antinfluenzale, 89 l’anti Covid, 13 l’anti Herpes zoster, quattro l’anti pneumococcica.

A Cuggiono i vaccinati sono stati 120 (cento i prenotati), per un totale di 167 vaccinazioni (106 delle quali antinfluenzali, 60 anti Covid e una anti Herpes zoster).

Ad Abbiategrasso i vaccinati sono stati 117 (cento i prenotati), per un totale di 153 vaccinazioni (113 delle quali antinfluenzali, 36 anti Covid, tre anti pneumococciche e una anti Herpes zoster.

Qui la tabella con tutti i numeri del Vax day dell’Asst Ovest Milanese: rendicontazione VACCINAZIONI 2025 (1) (1)