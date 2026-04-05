Marilena Ciceri nuova direttrice del Distretto Veterinario

Da mercoledì 1 aprile la Dottoressa Marilena Ciceri è la nuova Direttrice del Distretto Veterinario Rho Nord Milano con sede in corso Europa a Rho e a Sesto San Giovanni, in via Carlo Marx 155.

“Porterà sul territorio la sua esperienza e la sua competenza”

«Auguro buon lavoro alla dottoressa Ciceri – afferma Silvano Casazza, Direttore Generale di ATS Città Metropolitana di Milano – Porterà sul territorio la sua esperienza e competenza. La presenza dei nostri tecnici e veterinari sul territorio costituisce una importante risorsa nella tutela della salute dei nostri cittadini, con particolare riferimento agli alimenti di origine animale, consumati quotidianamente sulle nostre tavole».

Esperienza pluriennale sia nell’Ats Città Metropolitana che nell’ambito privato

La Dottoressa Ciceri lavora all’Ats Città Metropolitana di Milano dal 2016, ricoprendo incarichi dirigenziali. Precedentemente, ha lavorato per la ASL Milano 1 (2010-2015) e per la ASL Como (2002-2003). Ha, inoltre, un’esperienza pluriennale nel settore privato.

Diversi gli sportelli aperti nelle sedi del distretto veterinario

Nella sede del Distretto Veterinario sono presenti sportelli per servizi relativi all’Anagrafe degli animali d’affezione, come iscrizioni, variazioni e il rilascio del passaporto per gli animali. Sul sito di Ats nelle sezioni «Animali» e «Alimenti e nutrizione», sono presenti alcune delle prestazioni erogate dal Dipartimento. Una volta selezionato il servizio di interesse, è possibile avere maggiori informazioni inserendo il comune di residenza o di domicilio del cittadino.