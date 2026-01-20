Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione, presso i Presidi Ospedalieri di Magenta e Legnano, del nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale su infrastruttura cloud.

L’intelligenza artificiale a supporto dall’endoscopia digestiva

Il sistema utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi del colon, inclusi quelli ad alto rischio e di difficile individuazione, supportando l’endoscopista durante l’esame come un vero e proprio “secondo paio di occhi”.

In particolare, la piattaforma consente:

• il rilevamento automatico dei polipi durante la colonscopia;

• la caratterizzazione in tempo reale delle lesioni (adenoma vs non adenoma);

• il supporto alla valutazione della pulizia intestinale, riducendo il rischio di lesioni non visualizzate;

• un significativo incremento nella detection di adenomi piatti, lesioni serrate sessili e polipi di piccole dimensioni.

Un’innovazione mondiale

L’adozione di questa soluzione colloca l’ASST Ovest Milanese tra i primi centri al mondo ad implementare una tecnologia di questo tipo e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica finalizzato a migliorare l’accuratezza diagnostica, la sicurezza delle procedure e l’appropriatezza dei percorsi di cura.

Un sentito ringraziamento a Team Clinico Dott. Pietro Gambitta e Dott. Giuseppe Ursini e a tutto il team tecnico.