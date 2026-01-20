Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione, presso i Presidi Ospedalieri di Magenta e Legnano, del nuovo sistema di Intelligenza Artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale su infrastruttura cloud.
L’intelligenza artificiale a supporto dall’endoscopia digestiva
Il sistema utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi del colon, inclusi quelli ad alto rischio e di difficile individuazione, supportando l’endoscopista durante l’esame come un vero e proprio “secondo paio di occhi”.
In particolare, la piattaforma consente:
• il rilevamento automatico dei polipi durante la colonscopia;
• la caratterizzazione in tempo reale delle lesioni (adenoma vs non adenoma);
• il supporto alla valutazione della pulizia intestinale, riducendo il rischio di lesioni non visualizzate;
• un significativo incremento nella detection di adenomi piatti, lesioni serrate sessili e polipi di piccole dimensioni.
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
Un’innovazione mondiale
L’adozione di questa soluzione colloca l’ASST Ovest Milanese tra i primi centri al mondo ad implementare una tecnologia di questo tipo e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica finalizzato a migliorare l’accuratezza diagnostica, la sicurezza delle procedure e l’appropriatezza dei percorsi di cura.
Un sentito ringraziamento a Team Clinico Dott. Pietro Gambitta e Dott. Giuseppe Ursini e a tutto il team tecnico.