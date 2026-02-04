Un altro aspetto centrale è l’educazione sanitaria al paziente e al caregiver

L’ ambulatorio infermieristico di lesioni cutanee complesse è uno spazio dedicato alla prevenzione, valutazione e trattamento delle lesioni/ferite acute e croniche. Nasce con l’obiettivo di offrire un’assistenza specialistica, personalizzata e basata su evidenze scientifiche, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni. In media, ogni mese vengono effettuate almeno 400 prestazioni complessive negli ambulatori di Abbiategrasso, Legnano e Magenta.

Lesioni cutanee complesse: più di 400 prestazioni in un solo mese

“Le lesioni cutanee complesse-come ulcere vascolari-lesioni da pressione-ulcere diabetiche-reumatologiche-ustioni-oncologiche-ferite traumatiche o post-chirurgiche – spiegano le infermiere dell’ambulatorio – richiedono competenze specifiche, continuità assistenziale e un approccio multidisciplinare. E’ proprio in questo in questo contesto che il ruolo infermieristico diventa fondamentale”.

“All’interno dell’ambulatorio, l’infermiere esperto in wound care – sottolinea il Responsabile delle Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie, Marco La Monica – effettua una valutazione globale del paziente, non si limita alla lesione/ferita ma considera la storia clinica, le condizioni generali, lo stile di vita e il contesto familiare. Questo permette di elaborare un piano di cura individualizzato, scegliendo i trattamenti e i presidi più appropiati per favorire la guarigione e prevenire complicanze”

Fornire informazioni corrette al paziente

Un altro aspetto centrale è l’educazione sanitaria al paziente e al caregiver: fornire informazioni corrette sulla gestione della ferita/lesione, sull’aderenza alla terapia e sulla prevenzione delle recidive significa rendere la persona parte attiva del proprio percorso di cura.

“L’ambulatorio infermieristico di lesioni cutanee complesse – commenta il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli – rappresenta un punto di riferimento per la collaborazione con medici e altri professionisti sanitari, garantendo una presa in carico integrata e continua. Questo modello organizzativo contribuisce a migliorare gli esiti clinici, ridurre i tempi di guarigione e ottimizzare le risorse del sistema sanitario. Per i pazienti significa cure più efficaci, continuità assistenziale e una migliore qualità di vita.

Per il sistema sanitario, invece, vuol dire riduzione delle complicanze, minori accessi impropri ai servizi e un utilizzo più efficiente delle risorse”.

“Missione dell’ambulatorio infermieristico di lesioni cutanee è essere un punto di riferimento basato su competenza, ascolto e professionalità, dove il paziente non è solo un caso clinico, ma una persona accompagnata in modo consapevole verso la guarigione – spiega il Direttore Sanitario Valentino Lembo – Il paziente è parte attiva del percorso. Viene dedicati molto spazio all’educazione sanitaria: spieghiamo come gestire la lesione/ferita a casa, come prevenire complicanze e quando chiedere aiuto. Questo rende le cure più efficaci e aumenta la sicurezza della persona”.

Lesioni complesse e ferite recenti

Il servizio si rivolge a tutte le persone che sono portatori di lesioni/ferite acute e croniche, è un servizio utile sia per chi ha una ferita recente sia per chi convive da tempo con una lesione complessa.

“E’ importante rivolgersi ad un ambulatorio specializzato – aggiungono le infermiere – perché una ferita curata in modo corretto fin dall’inizio guarisce meglio e più velocemente. Il valore aggiunto dell’ambulatorio è nella presa in carico globale della persona”.

Presso l’ASST-OVEST MILANESE sono presenti diversi ambulatori infermieristici di lesioni cutanee complesse.

Le prime attività sono state attivate nel 2009 all’ospedale di Abbiategrasso e l’anno successivo a Legnano.

La crescente domanda da parte dei pazienti ha reso necessario un ampliamento del servizio: per questo nel settembre del 2023 l’attività è partita anche all’Ospedale di Magenta, al fine di garantire una presa in carico più tempestiva ed efficace.

Nell’ambulatorio di Legnano sono presenti 3 infermiere specializzate in wound care, a Magenta/Abbiategrasso 4 infermiere specializzate in wound care.

Per accedere agli ambulatori è necessario essere muniti di impegnativa del proprio MMG oppure di uno specialista.

ORARI DI APERTURA E MODALITA’ D’ACCESSO

ABBIATEGRASSO: il mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 15.40.

Per accedere:

indirizzo email: ambulatorioinfermieristicolesionicutanee.magenta@asst-ovestmi.it

Tel 02/9486506

Oppure recarsi all’Ospedale “Cantù”, Palazzina Bossi, 1’ piano.

LEGNANO: tutti i giorni, tranne i festivi,

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.40.

Per accedere:

indirizzo email: ambulatorioinfermieristicolesionicutanee.legnano@asst-ovestmi.it

Tel. 0331 449491

oppure recarsi direttamente c/o gli ambulatori che per Legnano sono ubicati al 1 piano area B ambulatori chirurgici.

MAGENTA: tutti i giorni, tranne i festivi,

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.40.

Per accedere:

indirizzo email: ambulatorioinfermieristicolesionicutanee.magenta@asst-ovestmi.it

Tel 02 97963906 Magenta

oppure recarsi all’ospedale “Fornaroli”, 1 piano c/o i poliambulatori