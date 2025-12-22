La prevenzione può iniziare anche a teatro: arriva “Lo Spettacolo del Cuore”

Un’occasione per capire come funziona e come farlo stare bene e "per costruire comunità più sane, consapevoli e sicure" spiega Mirco Jurinovich, presidente di Sessantamilavitedasalvare, associazione che si batte da anni per la diffusione della cultura della defibrillazione precoce.

Arriva anche a Legnano “Lo spettacolo del Cuore”, uno spettacolo teatrale multimediale per divulgare la conoscenza della prevenzione cardiovascolare fatta bene.

L’appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 21 al Teatro Tirinnanzi di piazza 4 Novembre. A promuovere la serata, che ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale, è l’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv. Il presidente Mirco Jurinovich spiega:

“L’iniziativa, dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla promozione della defibrillazione precoce, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione per la cittadinanza per la costruzione di comunità più sane, consapevoli e sicure”.

Come prevenire le comuni malattie cardiovascolari?

“Lo Spettacolo del Cuore”, ideato dal dottor Davide Terranova, cardiologo, nutrizionista e divulgatore scientifico che lo sta portando in tournée in tutta Italia, è uno spettacolo teatrale multimediale a carattere scientifico e divulgativo, adatto a tutti, che propone la conoscenza del cuore in un’ottica di prevenzione delle malattie cardiovascolari e utilizza le tecniche dello spettacolo per far comprendere cos’è, come funziona e come farlo stare bene; permette agli spettatori di conoscere con chiarezza, semplicità e praticità la natura delle comuni malattie cardiovascolari e soprattutto come prevenirle, attuando suggerimenti di corretta alimentazione.

La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite questo link. La registrazione è personale e dà diritto a un posto a sedere (non nominale). In seguito alla registrazione si riceve una mail di conferma da mostrare all’ingresso del teatro.