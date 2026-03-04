La nuova sanità territoriale: un incontro pubblico per fare il punto

“La nuova sanità territoriale nel Distretto Legnanese”.

Un incontro pubblico per fare il punto sulla nuova sanità territoriale

Se ne parlerà sabato 7 marzo a Legnano durante un incontro pubblico promosso dall’Asst Ovest Milanese in collaborazione con il Comune e con la Fondazione dei quattro ospedali e rivolto a tutti i cittadini del Distretto. L’appuntamento è dalle 10 a mezzogiorno allo Spazio 27/B di via Girardi. L’evento mira a presentare alla cittadinanza e agli addetti ai lavori lo stato di avanzamento della riforma territoriale prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si discuterà di infrastrutture, servizi e interventi sul territorio

In particolare, si discuterà di infrastrutture (lo stato dei lavori strutturali per Ospedali di comunità, Case di comunità, Centrali operative territoriali), servizi (le attività e le figure professionali che opereranno nelle Case di comunità) e interventi sul territorio (come la medicina del territorio, l’ospedale, i servizi sociali e il volontariato collaboreranno tra loro).