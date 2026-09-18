La dottoressa Rimoldi responsabile del laboratorio analisi

Nuovo responsabile per il laboratorio analisi dell’Asst Rhodense. Si tratta della dottoressa Sara Giordana Rimoldi proveniente dall’Asst Fatebenefratelli Sacco, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente biologo dell’Unità Complessa di Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, guidando per dodici anni la Struttura di Diagnostica delle infezioni batteriche e nosocomiali.

Professionista di altissimo profilo, possiede una profonda competenza

Professionista di altissimo profilo, possiede una profonda competenza nella microbiologia rapida e di automazione e spiccate capacità interpretative degli antibiogrammi fenotipici e molecolari, elementi chiave per una corretta e mirata gestione della terapia antibiotica personalizzata all’interno dell’azienda socio-sanitaria territoriale. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nell’esecuzione e nell’interpretazione di metodiche molecolari di primo e secondo livello. Tra le sue competenze avanzate figurano l’utilizzo del sequenziamento mediante NGS (Next Generation Sequencing) e l’impiego di software dedicati alla rilevazione delle resistenze batteriche e al monitoraggio delle epidemie tramite WGS (Whole Genome Sequencing).

Possiede una specifica esperienza nella Malattia di Lyme

Il suo background clinico-diagnostico include inoltre una specifica esperienza nella Malattia di Lyme — sia attraverso l’esecuzione di colture cellulari per la crescita di Borrelia spp che nella gestione dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) — nonché la conoscenza di metodiche innovative di terapia fagica volte alla decolonizzazione dei pazienti da batteri multi-resistenti.

Un importante valore aggiunto per l’Asst Rhodense

L’ingresso della dottoressa Rimoldi rappresenta un importante valore aggiunto per l’Asst Rhodense, che continua a investire nell’eccellenza clinica e nell’innovazione tecnologica a servizio dei cittadini.