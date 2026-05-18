In relazione alla comunicazione della prossima cessazione dell’attività di Medico di medicina generale della dottoressa Angela Novi, il sindaco di Pero Antonino Abbate informa che l’amministrazione ha prontamente richiesto ad ASST Rhodense chiarimenti e soluzioni al fine di garantire la continuità assistenziale, la tutela della salute pubblica e l’informativa ai cittadini in merito ai servizi sanitari disponibili.

La dottoressa Novi va in pensione: le soluzioni per i pazienti

Al riguardo, ASST Rhodense informa che ha già avviato le procedure per identificare le possibili soluzioni per risolvere, quanto prima, la situazione e limitare i disagi dei cittadini, quali: nomina ambito carente; manifestazione di interesse per ambulatorio in comodato d’uso presso la Casa di Comunità, ecc.

Ricorda ai cittadini che, in assenza del medico di medicina generale, è possibile rivolgersi all’Ambulatorio del Medico Territoriale (AMT) attivo nelle Case di Comunità di Settimo Milanese e Passirana, con accesso libero dalle 8 alle 20.

Servizi alternativi attivati

È stato inoltre comunicato che, dal mese di giugno, l’ambulatorio territoriale sarà attivo anche nella Casa di comunità di Lainate e, dal mese di luglio, anche presso quella di Cornaredo.

A supporto di tali servizi, presso le Case di Comunità sono inoltre presenti il PUA (Punto Unico di Accesso), a cui i cittadini possono rivolgersi per necessità che riguardano servizi assistenziali e sociali, e l’ambulatorio infermieristico. Entrambi i servizi sono attivi nella fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 20.

ASST segnala inoltre la possibilità, sempre attraverso il PUA, di attivare i servizi domiciliari volti a migliorare l’assistenza e la presa in carico dei soggetti più fragili.

Informazioni utili

Per maggiori informazioni: https://www.asst-rhodense.it/ – Centralino Unico Aziendale: 02.994301. L’Amministrazione comunale ha sottolineato che continuerà a monitorare la situazione, mantenendo il confronto con ASST Rhodense e gli enti competenti, al fine di garantire la costante informazione e supporto alla cittadinanza. Per ulteriori informazioni: comunicazione@comune.pero.mi.it