Interventi al femore entro 48 ore, l’ortopedia dell’Asst Rhodense terza in Lombardia

Importante riconoscimento per il reparto di ortopedia dell’Asst Rhodense, terza in tutta la Lombardia per quanto riguarda l’operazione al femore entro 48 ore dal ricovero.

Valutazioni positive sui volumi di interventi per frattura del collo del femore e del loro trattamento precoce

L’equipe diretta dal dottor Carlo Cardile, ha, infatti, ottenuto valutazioni positive sui volumi di interventi per frattura del collo del femore e del loro trattamento precoce, per protesi d’anca e di spalla, nei risultati del Piano Nazionale Esiti.

Buoni risultati anche nei volumi di interventi per protesi di ginocchio

Tra i dati pubblicati da Agenas a dicembre 2025, ma relativi all’anno 2024, si registrano buoni risultati anche nei volumi di interventi per protesi di ginocchio, indicativi di una propensione dell’Ortopedia di Garbagnate ad una particolare attenzione nel trattamento del paziente fragile. Il reparto ortopedico dell’Asst Rhodense risulta al terzo posto tra gli ospedali pubblici della Lombardia e 88esimo, su 650, in ambito nazionale per l’indicatore: «frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore dall’accesso nella struttura di ricovero».

La classifica stilata dal Piano Nazionale Esiti

Il Piano Nazionale Esiti rappresenta, ormai da tempo, molto più di un semplice sistema di monitoraggio: è diventato uno degli strumenti strategici di governance del nostro Servizio Sanitario Nazionale, racconta la qualità dell’assistenza erogata in Italia, offrendo a cittadini, operatori, istituzioni e decisori pubblici una fotografia sempre più chiara e utile per orientare le politiche sanitarie.