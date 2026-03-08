GRAZIE ALL'ASST RHODENSE

Iniziative mediche gratuite riservate alle donne

Screening, vaccinazioni, incontri informativi in occasione della giornate dell'otto marzo dedicata alle donne

Rho · 08/03/2026 alle 10:00

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro il Papilloma Virus (HPV), che si è celebrata il 4 marzo, e della Giornata Internazionale della Donna, in programma l’8 marzo, l’Asst Rhodense promuove un articolato programma di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute della popolazione femminile.

Screening, vaccinazioni, incontri informativi

Le attività, organizzate tra ospedale e territorio, comprendono screening, vaccinazioni, incontri informativi e momenti di educazione sanitaria rivolti alla cittadinanza, con un’attenzione particolare alle donne e alle categorie più a rischio.

La prevenzione rappresenta una fondamentale opportunità per ridurre  o eliminare,  il rischio di sviluppare una malattia

Attività di screening PAP test (età 25-29) e HPV test (età 30-64) Le donne riceveranno una lettera di invito da parte di ATS, con le indicazioni relative a data e luogo dell’appuntamento; Attività di vaccinazione HPV Accesso su prenotazione, contattando il numero 800671671; Attività di screening mammografico età 45-49 (esame ogni 12 mesi) età 50-74 (esame ogni 24 mesi) Le donne riceveranno una lettera di invito da parte di ATS, con le indicazioni relative a data e luogo dell’appuntamento. La prevenzione rappresenta una fondamentale opportunità per ridurre  o eliminare,  il rischio di sviluppare una malattia.

 

