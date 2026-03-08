Iniziative mediche gratuite riservate alle donne

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta contro il Papilloma Virus (HPV), che si è celebrata il 4 marzo, e della Giornata Internazionale della Donna, in programma l’8 marzo, l’Asst Rhodense promuove un articolato programma di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute della popolazione femminile.

Screening, vaccinazioni, incontri informativi

Le attività, organizzate tra ospedale e territorio, comprendono screening, vaccinazioni, incontri informativi e momenti di educazione sanitaria rivolti alla cittadinanza, con un’attenzione particolare alle donne e alle categorie più a rischio.

La prevenzione rappresenta una fondamentale opportunità per ridurre o eliminare, il rischio di sviluppare una malattia