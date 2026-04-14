Riparte Venerdì 17 aprile, alle ore 20.45, nella Sala Caironi di Villa Jucker di Legnano il ciclo di conferenze organizzate dall’Asst Ovest Milanese insieme a Famiglia Legnanese e alla Fondazione degli Ospedali Ets.

In arrivo una serata sulla gestione delle emergenze in Pronto Soccorso

Il primo incontro del 2026 avrà il titolo “Un faro sempre acceso. Gestione delle emergenze in Pronto Soccorso”, con la partecipazione della dottoressa Monica Ranzini, Direttore del DEA di Legnano, e con il suo staff.

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano rappresenta un vero e proprio punto di riferimento costante per la popolazione. È una struttura cardine nella rete dell’emergenza-urgenza, dove la tempestività e la competenza del personale consentono di affrontare patologie tempo-dipendenti e di avviare percorsi diagnostico-terapeutici immediati e appropriati.

Durante l’incontro, la dottoressa Ranzini offrirà al pubblico uno sguardo diretto e approfondito sul funzionamento del Pronto Soccorso, illustrando le dinamiche organizzative, le sfide quotidiane e l’importante dimensione umana che caratterizza il lavoro degli operatori sanitari in prima linea.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.