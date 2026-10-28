Ilaria Maria Burgo è la nuova direttrice del SIMT dell’ASST Rhodense

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

La dottoressa Ilaria Maria Burgo è il nuovo direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT).

Medico Chirurgo specialista in Ematologia vanta una consolidata esperienza ventennale nel panorama sanitario lombardo, contraddistinta da un’elevata specializzazione nella gestione della medicina trasfusionale, delle patologie ematologiche e delle malattie rare della coagulazione.

Un percorso ventennale tra formazione, ricerca e clinica

Laureata con 110 e lode e specializzata con lode in Ematologia presso l’Università degli Studi di Milano, la dottoressa Burgo ha iniziato il suo percorso di formazione e ricerca clinica presso l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (Centro Emofilia e Trombosi “Bianchi Bonomi”).

Dal 2006 al 2026 ha prestato servizio presso l’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano come Dirigente Medico di I livello in Ematologia e Medicina Trasfusionale, ricoprendo negli anni ruoli strategici e di elevata responsabilità, tra cui:

Referente per il Patient Blood Management (PBM) dell’Ospedale Sacco, promuovendo strategie multidisciplinari orientate alla sicurezza trasfusionale e alla gestione ottimale degli emocomponenti; Referente clinico presso la Rete Regionale per le Malattie Rare (in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS) per le patologie ereditarie della coagulazione, le piastrinopatie ereditarie e la teleangectasia emorragica ereditaria.

Le priorità per Garbagnate e l’ASST Rhodense

Con l’assunzione della direzione del SIMT, la dottoressa Burgo metterà le sue competenze al servizio del territorio di Garbagnate Milanese e dell’intera ASST Rhodense, puntando all’ottimizzazione dei percorsi trasfusionali, al rafforzamento della rete con le associazioni dei donatori e al consolidamento dell’eccellenza clinico-assistenziale nei confronti dei pazienti affetti da patologie ematologiche complesse.