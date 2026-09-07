Il dottor Giacomo Mosca nuovo primario di Geriatria

Nuove nomine all'Asst Rhodense, il medico arriva da Monza e si occuperà di dirigere il reparto di Geriatria degli ospedali di Garbagnate, Rho e Passirana

L’Asst Rhodense si arricchisce di nuove professionalità, da martedì primo settembre è entrato a far parte dell’organico dei medici degli ospedali di Garbagnate, Rho, Passirana e Bollate il dottor Giacomo Mosca che sarà incaricato di dirigere il reparto di Geriatria.

Un professionista con vasta esperienza nella gestione clinica della salute dell’anziano

Un professionista con vasta esperienza nella gestione clinica della salute dell’anziano, nella presa in carico multidisciplinare dei pazienti fragili e nel potenziamento dei percorsi di cura dedicati alla popolazione geriatrica tra ospedale e territorio. Il dotto Mosca arriva dall’Irccs San Gerardo di Monza.

Amato dai suoi pazienti è molto noto nella città di Monza dove ha lavorato per anni

Una città, quella monzese dove è stimato benvoluto per la profonda dedizione per la medicina e per la professione di medico che ha ereditato dal padre Giampietro Mosca, neurologo e medico di famiglia per intere generazioni di monzesi. 48 anni, laureato in Medicina e in Chirurgia con 110 e lode, professionista molto amato dai pazienti e molto noto in nella città monzese.

Si occuperà degli ospedali di Garbagnate, Rho e Passirana

Il dottor Mosca si occuperà di coordinare tutte le attività rigurdanti la geriatria dei tre ospedali dell’Asst Rhodense, quello di Garbagnate e quelli di Rho e della frazione di Passirana.